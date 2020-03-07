黄建华：用大数据思维帮助传统产业改造升级

人民网北京3月7日电（许维娜）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。数知科技总裁黄建华在发言中表示，“经过这次的疫情，我们是否能够通过基于互联网的方式，让大数据等新技术对我们传统产业进行改造。”
黄建华认为，互联网要改造传统产业，要和第一产业、第二产业、第三产业结合。“一产是农民，二产是工人，三产是服务员，这两者之间是对立的，为什么不能结合起来呢？”
他表示，行业要危中寻机，可以从大数据的应用着手。从一产到二产三产都要重视技术，要把基于数字互联网的经济和传统产业的结合来改造传统产业，“通过疫情之后，大家发现生活、生产离不开互联网。”
疫情中，数字化转型的需求得到了提升。黄建华指出，公司结合疫情需求运用数字挖掘等技术整合了多个产品，包含超级智能消杀机器人、无感知人脸测温系统等产品。
“产品投入市场以来，凭借可追溯更便捷、更高效等特质，帮助政府、企业、社区、写字楼等多个公共场所疫情防控。”他说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】