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黄建华：用大数据思维帮助传统产业改造升级

2020年03月07日13:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月7日电（许维娜）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。数知科技总裁黄建华在发言中表示，“经过这次的疫情，我们是否能够通过基于互联网的方式，让大数据等新技术对我们传统产业进行改造。”

黄建华认为，互联网要改造传统产业，要和第一产业、第二产业、第三产业结合。“一产是农民，二产是工人，三产是服务员，这两者之间是对立的，为什么不能结合起来呢？”

他表示，行业要危中寻机，可以从大数据的应用着手。从一产到二产三产都要重视技术，要把基于数字互联网的经济和传统产业的结合来改造传统产业，“通过疫情之后，大家发现生活、生产离不开互联网。”

疫情中，数字化转型的需求得到了提升。黄建华指出，公司结合疫情需求运用数字挖掘等技术整合了多个产品，包含超级智能消杀机器人、无感知人脸测温系统等产品。

“产品投入市场以来，凭借可追溯更便捷、更高效等特质，帮助政府、企业、社区、写字楼等多个公共场所疫情防控。”他说。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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