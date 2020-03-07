“科技创新的力量” 5G产业引领“新基建”加速起跑

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在中共中央政治局常务委员会3月4日召开的会议上，决策层强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度——这让 “新型基础设施建设”成为热词。

面对疫情，习近平总书记在关于疫情防控系列重要讲话和指示批示中，也多次提到5G、大数据、云计算、人工智能等，充分肯定了信息通信技术在疫情防控和经济社会发展中的重要作用。

3月6日下午，人民网组织召开了金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”线上研讨会，16位来自信息通信行业的企业代表以及2位行业专家，从技术创新、网络建设、产业发展等角度进行了深入讨论。

与会嘉宾一致认为，以5G、大数据等为代表的新一代信息通信技术，是疫情防控和经济复苏发展的“神兵利刃”。未来，5G基站、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，将为中国经济增长提供新的动能。

疫情之下 5G应用大显身手

从5G助力远程会诊，到大数据技术支持发热门诊地图、患者相同行程查询，从AI算力加速新药和疫苗研发，到智能机器人开展消毒、清洁工作等等，可以说，在这场疫情阻击战中，科技犹如一把“神兵利刃”，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥了重要作用，极大提升了国家疫情防控的战斗力。

“从疫情的防控和复工复产的关键时期来看，特殊环境下，通信技术确实是在发挥着巨大的作用，”美国高通公司全球副总裁侯明娟说，作为新一代移动通信技术，5G具有高带宽、低时延、大容量的特点，这次疫情中确实有很多新的应用场景，一些新的经济业态会在5G技术的赋能下得到进一步推动和升级。

据了解，国家5G实验网项目中，上海诺基亚贝尔负责承建医疗的应用。上海诺基亚贝尔股份有限公司执行副总裁王玮表示，这次几个大的应用在各个省的医院体现得非常明显，比如远程查房、远程监控、远程医护等，给疫情防控提供了保障。

突如其来的疫情也让5G的融合应用展现得“淋漓尽致”。在建设武汉火神山、雷神山医院时，电信运营商很快搭建了5G基站，并提供了云监工的应用场景，亿万网友通过5G手段传输看到了整个医院的建设情况。

中移互联网有限公司副总经理庄仁峰介绍，中国移动通过5G高清实时直播向超过20家主流媒体平台提供了两家医院的24小时建设实景。同时，围绕疫情防治宣传、复工统计、远程办公、在线教育等场景，中国移动也打造推出了一系列工具，如漫游地查询、健康码、云视讯等。

联想集团副总裁、联想中国服务事业部总经理戴炜表示，疫情发生后，联想集团通过及时高效的IT部署和服务驰援各地医院以及城市防疫指挥中心的信息系统构建和运维，为疫情防控提供最可靠的信息基础设施支撑，并助力了城市应急管理平台的智慧化建设。

“科技创新的力量”、“科技决胜疫情防控”，与会嘉宾纷纷对信息通信技术在此次疫情防控中的积极作用予以了高度评价。

亚信科技首席技术官副总裁欧阳晔表示，亚信非常愿意和全行业的合作伙伴们，也愿意帮助运营商建立起国家级别的大数据整体基础系统，做好公共场所人员管理，推动有序复产。

后疫情时代 5G应用将加速落地

3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设。会议指出，加快5G网络建设步伐，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点。

作为新一代通信技术的核心驱动，5G技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，进一步推动互联网、大数据、人工智能等与经济社会的深度融合，改变人们的生产生活方式，推动各行各业深刻变革。

“尽管疫情确实使产业受到了一些挑战，但是5G发展的良好势头不会改变。”侯明娟认为，政府决策层最新的决策，要加快“新基建”，其中5G基建建设排在首位，更进一步增强了业界加快发展5G的信心。

疫情期间，数字医疗因5G崭露头角，但也只是冰山一角，5G网络建设与商用有序推进，将有力支撑各行业数字化转型。疫情影响着5G产业的发展进程，但疫情也催生了许多行业的快速增长。与此同时，5G也正加快向家庭应用延展，叠加更多的服务功能。

联通在线信息科技有限公司副总经理刘鸿光认为，信息通信技术对打赢疫情防控这场战役的有力支撑，离不开运营商多年来对5G、云计算大力建设，“如果没有这些支撑，局面是不可想象的”。

中国电信集团公司业务创新中心主任杨岭才说：“没有现代信息通信网络建设的基础，可能一切都是在云端。”未来，中国电信将加快5G网络布局，加大数据中心建设力度，推动社会智慧治理。

新基建“炙手可热” 为经济发展赋能

显而易见，此次疫情在一定程度上改变着人们的工作方式、协同方式。5G远程办公、远程教育等信息通信技术正助力防控疫情和恢复生产两不误。

“这次疫情是对信息通信行业是一个超级实验，”中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠说，有些需求会被放大，放大后的应用也就会被采纳，而且加速融合。

优必选科技首席产品官谭旻对此持有同样的看法：“产业互联网、5G和AI三项核心技术怎样融合利用？怎样通过这次疫情在生态上协作起来？这是疫情之后一个很大的机会，值得各方认真去探索和思考。”

“在后疫情时代，5G等新一代信息通信技术的升级以及产业融合发展，将从技术驱动、政策驱动转变为市场驱动，”中兴通讯副总裁林晓东说，通过这次疫情，我们看到了5G、AI、大数据以及云计算等发挥了重要作用。长远来看，这些新型的基础设施的作用不仅是战“疫”的重要工具，更会带动全社会的数字化转型，保持经济持续健康的发展。

河南正大航空工业股份有限公司董事长张雷从自身所处行业阐述了5G、AI所带来的影响，“5G带来的高带宽、低延时、低抖动会给行业带来突飞猛进的发展。无人机和云技术的结合也会加快，希望未来这些技术包括5G、基础设施能够尽快的覆盖。”

朗新科技集团股份有限公司副董事长、创新事业部总裁张明平认为，通过这次疫情，可以更加明确：数字基建是全社会的刚需。既是现在防疫的需要，也是复工复产的需要，也是今后经济复苏发展的必然要求，推进数字基建既有需要，也恰逢其时。

科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰表示，5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等“新基建”领域将为经济增长提供新动力。其中，5G以其极高的速率、极大的容量、极低的延时，赋予了人工智能与世界“连接”与“沟通”的能力，“5G是万物互联的基础，人工智能是实现万物智能的工具。”

杜兰说，5G、人工智能等技术的融合，不仅赋能传统行业实现跨越式升级，带来人机共生的新社会形态，而且长期有助于释放中国经济的增长潜力。

信息消费联盟理事长项立刚表示，新基建还是会聚焦国民经济的三大领域：能源、交通、通信，“我相信随着新基建的推动，中国一定会带来产业高速度发展，也会推动中国社会成为一个新型的社会，效率更高，能力更强，智能化水平更好，成为世界的典范。”

(责编：毕磊、夏晓伦)