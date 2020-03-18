●中国市场正展现出自己的强大韧性——人们居家抗疫的同时，一批新型消费、升级消费被催生出来，消费习惯在重塑，传统渠道在更新，产业转型在加快。这将持续引领新的风向，带来新的增长

一场疫情，悄悄改变着人们的消费——

复工复产重回岗位，许多女性研究起了“口罩妆”；传统销路受阻，更多农民将田间地头“搬”进了直播镜头；居家时间长了，从不做饭的年轻人开始采购生鲜下起厨房……这些都是人们未曾料想的景象，却伴随疫情下的消费成为现实。

当疫情突袭，餐饮、旅游、交通、酒店、娱乐等诸多行业被踩下“急刹车”，消费似乎骤然变冷了。作为连续6年稳当第一拉动力的经济“马车”，消费的变动，既影响万千你我，又牵动着经济大局，让人很难不为之忧虑。不过，市场还是这个市场，过去支撑它的购买力和需求不会瞬间消失。当一些消费的窗口暂时关闭，市场也展示了自己的韧性——人们居家抗疫的同时，一批新型消费、升级消费被催生出来，大家不约而同的消费选择背后，活跃着新模式、新业态、新产业、新亮点……这又何尝不是启示？

我们看到，消费习惯正在重塑。到线下商超走一圈，推着购物车、关心蔬果粮食的“90后”甚至“00后”多起来；到线上平台逛一逛，从盒马、京东到苏宁、美团，生鲜销量增长不一般。人们外出减少，“无接触配送”火了；新消费场景崛起，加油站开始买菜了……消费需求与前端服务、后端供应互相激发，让我们没有理由不相信未来生活或将因此改变。除了食物，大家还在买什么？是运动健身器材、医护用品、烹饪工具、品质家电，围绕健康生活、品质生活，更多的消费荡漾开去。

我们看到，传统渠道正在更新。防疫期间，有多少消费者成为“吃货助农”中的一员？乡村大地上，新鲜的果蔬和特产借助互联网直播开辟了新的生路，一个个助农平台搭建起来，越来越多朴素的农民走进了直播镜头。这让我们思索，乡村致富会不会就此迎来新一轮机缘？当然，“云蹦迪”“云音乐”也进一步突破了我们的想象，一些文艺演出、展览场馆、旅游景区前所未有地将内容搬到线上，线上线下加速联结，打通不同渠道之间的那堵“墙”。

我们看到，产业转型正在加快。疫情防控中，5G在远程会诊、远程指挥、视频会议等方面发挥着巨大作用，更多行业感受到加快5G信息化建设的必要性。眼下，5G基建正迅速铺开，商用领域正快速拓展，未来，它在工业互联网、在线教育、医疗等行业的角色令人期待。近来，各行各业的人们或多或少都体会了一把“云办公”“云生活”“云游戏”，这背后，何尝不是信息化、数字化的支撑？

当然，疫情影响犹在，新动能一时间还难以全部弥补行业损失。但是，复工复产正日趋向好，那些被抑制、被冻结的消费终将逐渐释放出来。而这些疫情下催生的消费与变革，也将持续引领新的风向，带来新的增长。

就在几天前，国家发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，19条新招，力度大，措施实。消费是最终需求，是经济增长的持久动力；今后一段时期，在做好疫情防控同时，促进消费扩容提质，意义重大。

瞧，南京、宁波等地，亿元消费券先预热了市场。春天来了，消费正大踏步地回暖复苏！

(责编：杨曦、庄红韬)