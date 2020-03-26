倾听丝路千年传奇 省级快手文旅集群落地甘肃

中新网3月26日电 在全民“宅家抗疫”的背景下，甘肃省文化和旅游厅迅速响应网友的需求，联合快手光合文旅组织180家甘肃各级文旅局、景区、博物馆单位，300余名导游解说员，通过制作发布快手短视频和直播，推出《甘肃文旅快手大V培养计划》——暨《宅家游丝路》线上推广活动，让大家足不出户宅在家，领略甘肃大好河山，倾听丝路千年传奇。
本次《宅家游丝路》活动由光合众旅策划，甘肃省文化和旅游厅、兰州市文化和旅游局、“快手光合文旅计划”联合发起，以甘肃全省为范围，兰州市为重点，提供大额流量扶持。活动一经推出，受到甘肃全省14个市州及兰州新区文旅部门，尤其是兰州市文旅局的积极响应，也得到了广大老铁们的一致好评。
本次活动周期从2月23日到3月22日，持续时间一个月，前期在快手平台搭建《宅家游丝路》专题H5，并同步建立两个分别针对政务号和个人号的快手话题矩阵：#宅家看甘肃好风景#、#宅家听甘肃好故事#。快手为H5匹配了同城页、搜索框等推荐位入口，并为参加活动的政务号、导游个人号累计投放曝光约20亿次。
截止到3月22日24点，两个话题矩阵的作品总数达6246个，播放总量4.3亿+；各政务号、导游个人号在快手直播间累计直播1323场次，累计在线观看人数突破1500W+。此外活动还邀请了大V在微博微信传播扩散近500人次，截止目前，微博上话题#宅家游丝路#阅读量8090W+。
势不可挡的短视频，正在形成新的内容风口，是当下目的地营销最热方式。数据显示，甘肃全省快手用户日活达800万，平均每3.5个甘肃人就有一个使用快手。他们既是全网短视频的重要输出力量，也将成为甘肃本地短视频大V集群的发展对象和传递主流价值观的群众力量。
随着传统营销的获客成本越来越高，互联网也正式进入存量博弈阶段，建立私域流量池进行精细化运营成为趋势。甘肃作为丝绸之路经济带的重要组成部分，有着非常深厚及璀璨的文化旅游资源，亟待本地视角持续、充分挖掘。最有效的方式，就是为甘肃文旅建立集群式私域流量空间，让推广甘肃的职责，不止于甘肃文旅部门，也能让本地大V带动更广大用户推广家乡，呈现更“原汁原味”的甘肃文化。
在新型冠状病毒肺炎疫情、全民在家学习、办公的背景下，此次甘肃文旅厅×快手举办的《宅家游丝路》活动，是快手在全国打造的首个省级快手文旅短视频和直播集群，树立全国疫情期间的文旅营销示范效应。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】