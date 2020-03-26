原标题：倾听丝路千年传奇 省级快手文旅集群落地甘肃

中新网3月26日电 在全民“宅家抗疫”的背景下，甘肃省文化和旅游厅迅速响应网友的需求，联合快手光合文旅组织180家甘肃各级文旅局、景区、博物馆单位，300余名导游解说员，通过制作发布快手短视频和直播，推出《甘肃文旅快手大V培养计划》——暨《宅家游丝路》线上推广活动，让大家足不出户宅在家，领略甘肃大好河山，倾听丝路千年传奇。

本次《宅家游丝路》活动由光合众旅策划，甘肃省文化和旅游厅、兰州市文化和旅游局、“快手光合文旅计划”联合发起，以甘肃全省为范围，兰州市为重点，提供大额流量扶持。活动一经推出，受到甘肃全省14个市州及兰州新区文旅部门，尤其是兰州市文旅局的积极响应，也得到了广大老铁们的一致好评。

本次活动周期从2月23日到3月22日，持续时间一个月，前期在快手平台搭建《宅家游丝路》专题H5，并同步建立两个分别针对政务号和个人号的快手话题矩阵：#宅家看甘肃好风景#、#宅家听甘肃好故事#。快手为H5匹配了同城页、搜索框等推荐位入口，并为参加活动的政务号、导游个人号累计投放曝光约20亿次。

截止到3月22日24点，两个话题矩阵的作品总数达6246个，播放总量4.3亿+；各政务号、导游个人号在快手直播间累计直播1323场次，累计在线观看人数突破1500W+。此外活动还邀请了大V在微博微信传播扩散近500人次，截止目前，微博上话题#宅家游丝路#阅读量8090W+。

势不可挡的短视频，正在形成新的内容风口，是当下目的地营销最热方式。数据显示，甘肃全省快手用户日活达800万，平均每3.5个甘肃人就有一个使用快手。他们既是全网短视频的重要输出力量，也将成为甘肃本地短视频大V集群的发展对象和传递主流价值观的群众力量。

随着传统营销的获客成本越来越高，互联网也正式进入存量博弈阶段，建立私域流量池进行精细化运营成为趋势。甘肃作为丝绸之路经济带的重要组成部分，有着非常深厚及璀璨的文化旅游资源，亟待本地视角持续、充分挖掘。最有效的方式，就是为甘肃文旅建立集群式私域流量空间，让推广甘肃的职责，不止于甘肃文旅部门，也能让本地大V带动更广大用户推广家乡，呈现更“原汁原味”的甘肃文化。

在新型冠状病毒肺炎疫情、全民在家学习、办公的背景下，此次甘肃文旅厅×快手举办的《宅家游丝路》活动，是快手在全国打造的首个省级快手文旅短视频和直播集群，树立全国疫情期间的文旅营销示范效应。

(责编：许维娜、夏晓伦)