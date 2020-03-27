杭州通过支付宝发放16.8亿元消费券 数字化助力消费回暖

3月26日，杭州宣布将发放16.8亿元消费券，定向鼓励本地消费者，扶持杭州商家，拉动线下消费。3月27日起，消费者可通过支付宝领取消费券。
据了解，消费券是由杭州政府牵头，联动本地商户、阿里巴巴和支付宝共同针对杭州实际情况、商业布局、消费者需求类型等，精准制定的电子抵用券，据悉，此次大规模电子消费活动将覆盖杭州餐饮、购物等领域的600万线下商户。消费者申领成功后，可在使用支付宝付款时，直接抵扣。据悉，首期杭州预计发放200万份价值为50元（5张满40减10元）的消费券，用户可在线下支付时抵扣现金使用。
随着复工潮的来临，各个行业都在为复苏经济摩拳擦掌。消费券作为促进服务业数字化升级的新方式，能推动多种业态消费需求分阶段释放，有效带动所有业态的全面复苏，推动市场回暖和消费回归，助推企业全面恢复正常生产经营。
“新冠疫情将为中国服务业的数字化按下快进键，支付宝希望成为这场变革的助推器。”蚂蚁金服数字生活战略合作总经理王东兴表示。记者了解到，依托支付宝实名认证、风控等技术，消费券可实现“一城一策、按需定制”、“灵活可调整”、“公平可追溯”，同时，支付宝和政府部门一起充分调动商家，推出大量优惠举措，让消费者得实惠，商家得生意，推动杭州经济数字化转型升级。（夏晓伦）
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