中国鼓励企业发展国际航空货运

本报北京3月29日电 （记者徐佩玉）29日，国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前中国全货机发展处于初级阶段，下一步将鼓励航空物流企业提升国际航空货运能力，以稳定供应链。

任虹介绍，中国90%的国际货运量集中在北京、上海、广州和深圳、郑州五大机场。“目前全国235个机场基本上是综合性机场，以货运功能为主的机场还是零，有序推进以货运功能为主的机场建设也是我们面临的一个重要任务。”任虹说。鄂州机场是中国第一个以货运功能为主的机场，功能定位为货运枢纽和客运支线机场，按照2030年完成货邮吞吐量330万吨规划设计，也是中国第一个社会资本、民营企业进入的机场项目。鄂州机场已在2019年下半年顺利开工建设，目前已经复工，预计2021年底或2022年初能够投入运行。

在运力方面，中国全货机发展还处于初级阶段。看数量，中国目前全货机只有173架，仅占民航运输机队4.5%，数量和占比均较少。看发展速度，货机数量增长较慢，“十三五”前几年共增加了49架货机，仅占“十三五”规划预计的40%。看运输货物货量，客机腹舱载货量占整体航空货运量的2/3，全货机仅占1/3；在国际航线上，客机腹舱载运量为49%，承运量较小。

近年来，新兴业态的不断涌现给货机发展提供了非常好的市场前景。任虹举例，顺丰航空公司共有61架全货机，拥有中国最大的全货机机队，在此次疫情防控中承担了湖北地区90%以上的N95口罩运输任务。“我们将鼓励航空公司和物流企业引进货机纳入有关规划，协助企业加快办理引进手续，促进我国全货机机队规模不断壮大。同时鼓励航空公司和物流企业进行深度融合，鼓励传统航空公司转型发展，支持拥有全货机机队的专业化航空物流企业入驻机场，为航空公司打造高效、专业的全货机运营平台。”

任虹表示，未来将下定决心补齐国际航空货运短板。包括建设航空货运枢纽、注重航空和铁路、公路、水运一体化的协同发展等，使货物到达机场后，能尽快让老百姓用上。

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