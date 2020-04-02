快手商家号10亿补贴商户 战“疫”行动新增50万活跃商家

3月31日，伴随着一批批新老入驻商家相继传出营业额复苏或激增的喜讯，于新冠肺炎疫情期携手合作伙伴共克时艰共生共赢的快手商家号战“疫”行动，也正式宣告圆满收官。发力垂类细分领域，与合作伙伴共生共赢，快手商家号2020年的战略规划在战“疫”行动中已取得初步成效。

数据显示，2月7日至3月31日活动期间，快手商家号战“疫”行动拿出10亿人民币官方补贴助力商家转型，促生50万新增活跃商家号，疫情期间商家发布的视频时长累计超过2年，产生了170亿次视频播放量。与此同时，有共计13万企业认证商家以零门槛获得直播权限，认证商家直播时长提升130%。疫情期间，快手商家号携手商家们共同战疫，开辟出线上增长的新路径，在疫情期间上演了一场增量营收、蓄客储能的完美“逆”袭之战。

赋能线上转型 助商家掘金私域流量

“虽然是在疫情期，但因为我是靠‘玩快手’招徕客户，不至于像别的公司既承担着员工底薪的压力，又没法子宣传拉不了单量。很多粉丝直接通过快手商家号在线预约功能来预留时段进行咨询，这些潜在的预留单给了我很大底气”。快手商家“法宇说装修”（快手号：FYZS888888）兴奋地表示，每场直播带货的能够为他带来近30万销售额，加上100多个排队订单在手，没有什么比这更代表新的希望了。据悉，建筑工人出身的法宇在不被家人和朋友看好的情况下坚持经营快手商家号，目前已经收获近230万粉丝，生意也越做越大，眼下法宇的公司员工数已经达到近20人。

家装行业，法宇只是众多通过商家号战疫行动获得快速发展的商家之一，其中也不乏“尚品宅配”这样的大品牌、与“老袁严选”这样的资深玩家。据了解，“尚品宅配”（快手号：spzp-020）一场直播曾产生3673个预约订单，家装意向用户过1万，相当于一个运营较好的线下门店200天的获客量，提前锁定了至少1亿的营业额。拥有一家装饰家居公司的快手商家“老袁严选”（快手号：hkdg0920）则在疫情期间完成了十几万数量的粉丝增长，年后首场直播较年前最后一场增加20-30%销售额，目前其公司总销售量的95%都是来自快手。

无独有偶，活跃于快手平台的服装、美妆、农业等更多行业的商家，一样在本次战“疫”行动中战绩不俗。以服装类商家“石家庄蕊姐”（快手号：cr00001111）和“范范家范妈广州工厂”（快手号：fanma0928）为例，其在疫情期间并没有受到干扰，前者在2月15日复工首播中成交10万单；“范范家范妈广州工厂”则完成了直播4小时销售额超过50万元的好业绩。

得益于战“疫”行动的扶持，商家号美妆行业推出“最美店老板”活动，商家“马笛笛护肤达人”（快手号：madidi16888）完成了月营业额从200多万到300万的突破；“赵好看”（快手号：QQ469840）复工后首次周播即成交300多单，日成单量比去年直播翻了一倍，达到2000单。一些初出茅庐的商家一样在本次活动中受益匪浅，直播经验尚不足两个月的“芹姐爱美日用品”（快手号：VV13963567193），基于平台几大措施帮扶，已能在百人实时在线情况下达成十几单数量成交，其粉丝量也由3千多增长至3万多。

此外，在农业垂类，“李丹丹农场”（快手号：pinming555）种了30年苹果，因种植成本增加，但收购价格持续压低，使种苹果成了一门亏本的生意。在商家号的帮助下，“李丹丹农场”转型快手，疫情期间粉丝量从3万增长到近60万，爆款视频播放量超过1000万，一个月收入超过1万元。

精细化工具加持 打通“疫”期促销逆袭路

新冠肺炎的到来，给无数商家的经营按下了“暂停键”，也让越来越多的商户意识到线上生意模式及直播拓客的重要性。当被压抑的线下消费需求大批量移向线上，面对挑战与机遇的碰撞，很多商户显得手足无措。反观诸多快手入驻商家，其在本次战“疫”行动的扶持下，实现业绩量突飞猛进者可谓比比皆是。如此可喜成绩，离不开快手快手商家号一系列精细化工具的有力加持。

据悉，快手商家号通过整合平台流量、资源及技术优势，对入驻商家在内容创作、粉丝营销、品牌塑造、销售转化等诸多环节进行了全方位的综合赋能，助力商家建立长效营销阵地，通过持续创作内容的方式积累忠实粉丝，完成不同行业下的私域流量沉淀。快手的强背书及流量扶持，则给上述过程注入了强力催化剂，让商家得以树立良好的品牌形象和增强消费者信任感，使线上直播的营销价值实现指数级增长，并最终达成大规模交易变现。也正是这种新型营销模式的驱动，给了快手商家老铁们冲破疫情寒冬的强大免疫力与应激能力。

和其他平台相比，快手的获客速度非常快，通过直播可以拉近与客户的距离，直播的人流量、客户粘性非常好，这是快手“老铁经济”的优势所在。而在快手商家号战“疫”行动中，平台原有的生态优势与一系列精细化工具紧密结合，迅速产生一加一大于二的化学效应，为大中小型客户转型线上、恢复营收给足了动力。

据悉，为了长线赋能商家，商家号用坚实的产品保障与多元化的运营扶持，为生态内品牌商家的转型与增长注入持续更强劲的动能与活力，积极探索更多样、更精准有效的短视频营销新路径。未来，商家号除了通过创新和优化更多样的营销工具外，还将进一步深耕垂类，为各行各业提供精准的营销解决方案，推动快手商家生态圈的良性发展。

（原文链接：http://science.china.com.cn/2020-04/02/content_41111795.htm）

(责编：许维娜、夏晓伦)