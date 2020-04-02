美的空调：完成逾300款符合新能效标准的产品储备

人民网北京4月2日电（记者毕磊）4月1日，2020美的空调举行了首个开发者大会，邀请了全球五大研发中心的开发者们在线参与 。会上，美的空调还发布舒适星II、风语者II、领鲜者、东风等换新风无风感、全健康、语音空调新品，以及303款符合新版能效国家标准的空调新品。

2019年，美的集团提出“两个全面”战略转型，即“全面数字化、全面智能化”，目标用三年时间，实现全价值链“数智化”，从而打造“数智美的”。依托于集团“两个全面”战略，美的空调搭建开发者联盟，除了美的空调在中国顺德、日本大阪、印度、意大利米兰、美国硅谷等五大研发中心外，还吸纳包括苹果、华为、高通、腾讯、Google、百度、京东、科大讯飞、碧桂园、万科等在内的全球顶尖开发者，共同开发数字化、智能化的产品和服务。

美的集团家用空调事业部创新中心主任李金波介绍，美的空调联合IoT行业的各领域顶级企业，执掌全球智慧、领衔空调行业智能化转型，拥有1000多项专利技术，主导或参与制定18项国家/团队标准，荣获8项政府及行业科技奖励，6项技术经过鉴定达到国际领先水平。目前，美的空调可以与集团旗下6大品牌、34个品类、800多款智能产品，进行智能语音交互。特别指出的是，美的语音空调还可以实现“ONESHOT连说”和断网模式下的“离线操作”。除了普通话，美的语音空调已实现粤语、四川话等方言识别。后期还可以实现OTA远程升级，迭代升级更多方言。

李金波表示，美的空调一直积极致力于节能空调的推广普及，目前，美的空调根据新版能效国家标准要求，已经完成303款符合新能效标准的产品储备，将随着新能效标准的实施同步上市。

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