外企复工复产进程加快

本报北京4月5日电 （记者王珂）商务部外资司司长宗长青日前介绍，外资企业复工复产进程加快。截至3月30日，8756家重点外资企业中，66.9%的企业产能恢复率超过70%，只有14.5%的企业产能恢复率不足50%。
从行业看，制造业外资企业复工复产较快，超过七成产能恢复率达到70%以上；约六成的服务业外资企业营业额达到平时的70%以上。另据监测，241个在建外资大项目中，238个已复工，正在加快建设。
宗长青表示，中国超大市场规模的强大磁吸力没有变，在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有变。中国美国商会3月25日调查显示，40%的企业将按原计划加大对华投资，这一比例比2月提高了17个百分点，证明外商在华投资预期是趋稳的，投资信心正在加快恢复。
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