财经观察｜税收大数据，带你“透视”复工复产复销

编者按：当前，复工复产复销已进入“加速跑”阶段。如何精准施策和科学破题，必须做到心中有“数”，而挖掘税收大数据的价值，正是“透视”复工复产进度，服务党委政府决策，助力企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据 畅通‘微循环’”系列观察，聚焦如何发挥税收数据优势，助力疫情防控和企业复工复产。

近日，国家税务总局深圳市税务局呈送的一份报告引起了市委、市政府的高度重视。

“税收数据显示，全市小微企业节后新增登记3.3万户，与防疫直接相关的医疗用品批发零售业，新增登记户数达到去年同期的6倍，互联网零售行业新增登记户数也高于去年同期水平，反映出创业意愿和经济活力正逐步恢复。”

复工复产正当时。如何精准“滴灌”、有的放矢，税收大数据成为这场战“疫”中的一员“奇兵”。

税收大数据“奇”在何处，又将如何影响政府决策、助力帮扶企业？今天，人民网财经带你一探究竟。

一张“会说话”的发票票据

对一个普通的纳税人来说，一张增值税发票是会计凭证，也是兼记纳税义务和进项税额的合法证明。

而对于税务单位的工作人员特别是数据分析员来说，税收大数据特别是增值税发票的数据，则能够客观、全面，及时反映企业复工复产和经济运行的情况。

疫情之下，用增值税发票数据对春节后复工以来全国企业开票户数和金额按日进行统计，并与去年的情况开展比对分析，则可以有效反映企业复工复产进程。

据国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，疫情发生以来，税务总局成立数据分析专班，建立总局、省、市、县局上下联动的分析机制，按日统计企业增值税发票开票户数和开票金额，动态跟踪分析企业复工复产复销情况，服务各级党委、政府决策。税收大数据显示，春节后复工以来，全国企业复工复产复销逐周向好，目前开票金额和户数均超去年可比口径的八成。

蔡自力表示，2月10日复工以来，全国企业复销率（也就是日均开票金额与去年可比口径相比）呈逐周向好态势，从第一周（2月10日-14日）的20%，提升至第六周（3月16日-20日）的76.1%。过去一周（3月23日-27日）复销率又提升6.2个百分点，达82.3%；日均开票户数相当于去年可比口径的81.3%，环比提升7.1个百分点，企业复工复产复销明显提速。

中央财经大学教授樊勇告诉人民网财经记者，税收大数据是指纳税人按照税法规定履行申报、缴纳税款义务时形成的各类涉税数据的总称。从时间上看，这些数据有月度、季度、年度数据，也有即时数据如发票数据等，这些数据是企业纳税计算的基础，需要按期申报，所以相比其它经济统计，时效性和准确性相对更高。

“税务部门可以通过企业各期申报的数据对比，来分析掌握企业复工复产的情况，比如，通过比较疫情严重期间与疫情后期的企业申报的经营数据对比，就可能反映企业复工复产的程度，也可以通过反映企业交易情况的发票数据反映企业的经营活跃度。”樊勇表示。

除了“辅助决策” 还能“牵线搭桥”

最近，一场利用税收大数据着力疏通产业链发展堵点的“问诊式”调研正在福建有条不紊地开展。

虽然当地水泥行业已基本复工，但行业税收整体下降了四成，生产所需的原材料石灰石、煤炭等用票量也一直上不去。“这说明当地水泥行业上下游产销链并未完全打通。”国家税务总局福建省税务局税收经济分析处处长陈小玉如是说。

对此，分析团队同时选取了省内15家年纳税额超500万元的水泥企业，通过运用增值税发票、重点税源数据分析及实地调研，形成一份《从税收视角看福建省水泥行业复工复产情况》的调研报告。

报告为政府助力复工复产，提供了更有针对性的办法和方向。税务部门联合金融部门推出信用贷等融资产品，为纳税信用良好的水泥厂申请了专项贷款，资金顺畅了；产品没人买，福建税务部门从大数据平台入手，帮助水泥企业“牵线搭桥”，并就企业最关心的价格、质量、长期供应等问题与“下家”沟通，销路也有了保障。

及时开展对接，精准实施帮扶，税收大数据从线上走到了线下。

西南财经大学教授、博士生导师、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网财经采访时表示，从模糊管理到精准把握，税收大数据能较为客观、清晰、准确地透视出复工复产的进度，增值税的发票大数据还能发现产业链上下游企业存在的深层次问题，为复产、稳产、增产传输了高速运转动力。

当前，作为经济行为的数字化表达，税收大数据在统筹疫情防控和经济社会发展中的作用不断显现。全国各地、各行各业也在通过税收大数据，一方面从微观层面精准帮扶企业复工复产复销、确保产业链和供应链稳定运转，另一方面也从宏观层面更好地分析追踪经济运行态势，精准辅助政府决策。

(责编：车柯蒙、孙阳)