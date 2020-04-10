财经观察｜深挖税收数据“金山” 复产复销更有“数”

编者按：当前，复工复产复销已进入“加速跑”阶段。如何精准施策和科学破题，必须做到心中有“数”，而挖掘税收大数据的价值，正是“透视”复工复产进度，服务党委政府决策，助力企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据 畅通‘微循环’”系列观察，聚焦如何发挥税收数据优势，助力疫情防控和企业复工复产。

4月初的一天，一辆叉车将装满6米长的焊管运进了位于宁波的一象吹塑家具有限公司，有了原材料，企业复工步上正轨。据了解，这家公司主营塑料折叠桌、折叠椅等休闲家具，焊管作为生产的主要原材料，受疫情影响出现了供货短缺。当地税务部门利用大数据帮扶公司匹配供应商，续上了追产履约的“越冬粮”。

随着国内疫情防控形势持续向好，多个行业企业按下复工复产“快进键”，企业的生产活力也正在增值税发票数据中跃动呈现。

近期，各地税务部门通过税收大数据这张“晴雨表”，对申报数据、增值税发票管理系统数据进行分析应用，实现精准帮扶、精准施策，为企业缓解资金压力、助力复工复产抢时间、抢工期、抢进度。

“数据牵线”打通产业链条

“幸亏税务部门帮我们联系到了贫瘦煤的供货源，生产才没掉链子！”河北新晶焦化有限公司相关负责人表示。河北新晶焦化有限公司是属于炼焦行业，同时担负着居民的生活煤气供应。其煤炭上游供应商主要集中在山西省，2月初，由于受到交通运输影响，其原材料供应出现困难。

产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。打通产业链条上的“毛细血管”、加强上下游“产销对接”是解决复工不复产的破题之法。

如何用好这座税收数据“金山”？

当地税务局结合矿区产业特点，利用税收大数据特别是增值税发票数据优势，深入分析，细致梳理辖区内煤炭、钢铁、化工行业产业链，促进上下游企业精准对接。

生产没掉链子，老百姓使用的生活煤气得到了保障。

依托增值税发票链条全、企业数据信息完整、上下游供给明了等优势，各地税务部门在特殊时期为产销供求两端“牵线搭桥”，打通了上下游链条。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，面对疫情带来的严峻挑战，利用好税收大数据特别是增值税发票数据，及时开展企业产销对接分析，既有助于税收政策精准落地，更能助力疏通产业链堵点，从不同维度为经济运行和趋势决策提供精准数据支撑。

“数据匹配”实现精准帮扶

“疫情发生后，餐饮基本停业，客房也只开了十几间，2月份的收入只有几万元。如果没有税收减免，我们会非常困难。”

在湖南永州市，豪廷国际大酒店管理有限公司会计熊莲接到了永州市冷水滩区税务局的电话，被告知公司可以享受1月份的增值税减免8.58万元。

豪庭国际大酒店享受的税收减免，正是得益于税收大数据的运用。疫情发生后，当地税务局通过税收大数据筛选出受疫情影响较大的30余户餐饮住宿业企业，分别从纳税申报、税收优惠享受、增值税发票开具等方面预判纳税人需求，提供线上辅导、申报指导等服务，让企业足额享受税收优惠。

“让税收数据说话，才能找准影响企业复产的难点、堵点。”湖南省税务局局长刘明权介绍说。

日前，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍到，通过多渠道了解企业需求，利用税收大数据，可以精准匹配供应商，帮助企业解决实际困难。

数据显示，截止到3月30日，各地税务部门已为2600多户原材料短缺的企业配备匹配供应商4.5万户，广大企业得到了实实在在的帮助。

“数据金山”潜力大

疫情发生以来，国家税务总局利用增值税发票大数据，对春节后复工的全国企业开票户数和金额按日进行统计，并与去年进行对比分析，从宏观层面反映企业复工复产进程。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网财经记者采访时表示，在此次疫情中，税收大数据已经彰显出对经济行为调度所发挥的重要作用。随着广大纳税人纳税意识的提高、纳税自觉性的增强，税收大数据将有更广泛的应用前景。

那么，“数据金山”还有哪些潜力可挖？

“用好现有的、抓住潜在的、开发更优的。”中央财经大学教授樊勇认为，供应链的稳定主要来源于上下游企业的供需信息对称，只要市场信息能被充分共享，供需就能达到均衡和稳定。不仅税务部门，更多的政府部门都充分借助现有的增值税发票数据，及时关注不同行业、企业供求信息及变化，及时披露和推送信息，解决产业链上的“痛点”、“堵点”。

樊勇建议，除了关注比较多的涉税信息外，还应关注企业的其它经济信息，如企业用电信息等。近期四川省税务、电力等部门，合作开发“税电指数”，更精准掌握企业复产复销情况，也为下一步深入帮扶有困难企业打下坚实基础。

(责编：杨曦、孙阳)