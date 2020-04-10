阿里菜鸟联合快递公司推进快递进村

4月9日，中国快递协会、阿里巴巴、菜鸟联合中通、圆通、申通、韵达、百世等11家快递物流和电商企业共同发出倡议，表示将积极响应和落实国家邮政局印发的《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》，同心协力推进“快递进村”。
一直以来，乡村物流网络的布局更多是在乡镇一级，村级网络相对薄弱。过去几年，通过主动下沉织网和持续补贴投入，菜鸟联合通达系快递形成一张遍布县乡村的三级物流网络，在全国建立超过650个县仓，服务覆盖超过3万个村。不仅如此，菜鸟还将为农村快递共同配送提供“溪鸟”技术系统，帮助他们融合县域共配中心、乡村配送点，通过推动快递公司的仓网资源联合，进一步降低配送成本。
“仅仅帮农民把货运出去还不够，还要加强物流与商流的互联，想办法帮农民把货卖出去。”菜鸟乡村物流总经理熊健介绍，菜鸟乡村物流还将利用离农村近的优势，帮助优质农货对接聚划算、农村淘宝、盒马、大润发、天天特卖、淘宝特价版等阿里巴巴经济体内各大线上线下平台，拓宽销售渠道。
熊健介绍，菜鸟乡村积极与淘宝直播、天猫“挑枣儿”官方旗舰店合作，在全国百县开展“村播计划”，让县长、快递员、种植户、电商卖家联手网红直播带货。同时，将联合淘宝大学培训乡村电商、快递人才，打造一条“快递进村”的可持续发展之路。（牛广文）
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