大城市落户、农民工子女上学、企业人才进入“体制内”……顶层设计为人才流动“破冰”

大城市落户、农民工子女上学、企业人才进“体制内”……长久以来，这些难题阻碍了我国劳动力和人才进一步畅通流动。近日，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（下称《意见》），从“顶层设计”上为破解上述难题，全面、系统地开启“破冰”行动。

除商品和服务市场，市场体系中还包括土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场。改革开放以来，我国97%以上的商品和服务价格已由市场定价，要素市场建设则仍相对滞后。

此次《意见》瞄准各类要素市场存在的突出矛盾和薄弱环节，在引导劳动力要素畅通流动方面，围绕户籍制度改革、平等就业、技术技能评价、人才引进等方面，有针对性地提出了改革思路和具体举措。

专家认为，《意见》提出引导劳动力要素合理畅通有序流动，提高了劳动力的市场化配置水平，对整体经济社会发展具有及其重要的意义，有利于我国从人口大国向人力资源强国转变。

大城市户籍改革将“破冰”

推动超大、特大城市调整完善积分落户政策

户籍制度改革的实质并不是要一张纸，而是户口背后的基本公共服务。

“户籍、社会保障和基本公共服务等的行政性分割，致使全国城镇4.2亿就业人员中有2.8亿农民工，形成了就业的双轨制，阻碍了劳动力的公平竞争与城镇化的合理推进。”中国经济体制改革研究会学术委员会主任宋晓梧表示，“《意见》的出台这对于加快农民工市民化进程，推进以人为本的新型城镇化建设，建立城乡统一的劳动力市场具有重大意义。”

《意见》提出推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制，推动公共资源按常住人口规模配置，推动城镇基本公共服务覆盖常住人口。

中国人民大学经济学院副院长陈彦斌指出，劳动力市场的创新举措在户籍制度改革方面体现得尤为明显，这意味着大城市的户籍改革将真正“破冰”。

畅通人才流动渠道

建立城乡统一的劳动力市场

改革开放以来，劳动力市场迅猛发展，劳动力要素市场化配置的程度大幅提高。与此同时，伴随而来的大规模人口流动，也给社会治理带来了一定挑战。

《意见》提出健全统一规范的人力资源市场体系，加快建立协调衔接的劳动力、人才流动政策体系和交流合作机制。营造公平就业环境，依法纠正身份、性别等就业歧视现象，保障城乡劳动力享有平等的就业权利。

“近些年来，我国城市化进程的一个重要特点是大都市圈和城市群加快发展，各种生产要素向这些区域集中，推动提升城市聚集效应，提高全要素生产率。可以预见，今后相当长一个时期，转型升级、创新驱动、经济增长新动能等，大部分会出现在这些区域。这就要求打通城乡之间人员、资金等要素的双向流动通道，”全国政协经济委员会副主任刘世锦说，“与大都市圈和城市群发展相适应，在劳动力市场上，应加快农民工市民化进程，推进以人为本的新型城镇化建设，建立城乡统一的劳动力市场。”

完善技能评价制度

探索国际模式加大人才引进制度

从计划经济下的劳动力由国家统包统配，企业吃国家的大锅饭、职工吃企业的大锅饭，转变到企业有用人自主权、职工有择业自主权，通过劳动契约实现就业，我国就业方式发生了根本性转变，劳动力要素的市场化配置取得了巨大进展。

《意见》提出进一步畅通企业、社会组织人员进入党政机关、国有企事业单位的渠道。《意见》还提出，以职业能力为核心制定职业标准，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道，推进社会化职称评审。

宋晓梧表示，这为国有企业改革和民营经济崛起创造了前提条件，为技术、数据等要素市场的形成提供了初始动力，从而有力地促进了我国经济的高速增长。

宋晓梧认为，完善技术技能评价制度，畅通职称评审渠道，对于进一步提高高素质劳动力的创造性，激发非公有制经济组织、社会组织和自由职业者的积极性，都具有重大意义。

此外，《意见》提出加大人才引进力度。刘世锦指出，可以探索国际科技创新合作新模式，推动外籍科学家领衔承担政府支持科技项目；畅通海外科学家来华工作通道，为外籍高层次人才来华创新创业提供便利。

宋晓梧表示，劳动力在各生产要素中是最活跃的，土地、资本只有通过劳动力才能激活与运转，技术、数据等。因此，提高劳动力的市场化配置水平，对整体经济社会发展具有及其重要的意义。

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