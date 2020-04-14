红豆口罩日产300万只 海外订购超1亿只

人民网北京4月14日电 （记者乔雪峰） 4月14日，伴随着“哒哒哒”的机器转动声，红豆集团第29条口罩生产线正式开始运行，该生产线生产的是KN95口罩，口罩产能得到进一步释放。截至14日，红豆口罩日产300万只，其中，日常防护型口罩200万只、一次性医用口罩50万只、KN95口罩50万只。
据了解，自2月11日顺利转产口罩后，红豆的日常防护型口罩日产量从10万只，逐步扩大至至现在的200万只。日常防护型口罩生产线也从最初的2条，扩大到现在的15条。
4月8日，红豆股份旗下无锡红豆运动装公司在获批“一次性使用医用口罩”生产许可证后，4条生产线立即投产，日产量达50万只。随后，又有KN95口罩的10条生产线逐步运行，红豆不断释放口罩产能，用自己的力量为中国乃至全球的疫情防控提供物资保障。
红豆口罩持续扩产，不仅为国内人民提供了防疫物资的保障，也为助力全球战“疫”贡献了红豆力量。
海外疫情爆发后，红豆集团已在第一时间向韩国、日本、加拿大、欧美等海外客户邮寄了4万余个口罩，向美国中国总商会捐赠1万只口罩，向韩国、日本等海外学子捐赠了1万余只口罩，向柬埔寨王国捐赠100万只口罩等，并持续向更多的海外合作伙伴提供防疫物资援助。
当前，国际疫情仍然持续蔓延，各国对口罩等防疫物资的需求与日俱增。据了解，截至4月13日，红豆集团已累计接到海外订购超1亿只口罩，包括新加坡、芬兰、德国、马来西亚、意大利、西班牙、加拿大、澳大利亚等多个国家。其中柬埔寨政府已订购800万只口罩、新加坡政府订购500万只口罩，还有法国客商订购3400万只口罩，以及德国客商订购320万只口罩。
新加坡对于产品质量的把关十分严格，像口罩等防疫物资都会先拿去检测，然后再进行使用，红豆的口罩也顺利通过了新加坡机构的检测。
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