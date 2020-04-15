多渠道助力湖北农产品售卖 为餐饮商户定制“复工攻略”

4月8日，武汉解封，市民打开房门，车辆驶上街头，餐厅打开了灶火……久违的生机回到了这个城市。

在解封首日，美菜联合美家买菜在全国发起”春鲜节”活动，并联合央视新闻频道上线“谢谢你为湖北拼单”专题，重点助力湖北农产品销售，将在全国200多个城市多渠道助力湖北农产品售卖，并重点为湖北餐饮商户定制“复工攻略”，通过线上专区为商户提供流量资源扶持。美菜高级副总裁江川表示，未来一段时间，美菜将继续发挥优势，通过“春鲜节”等一系列活动，助力餐饮行业复工复产，推动行业上下游企业向好发展。

封城：送菜车开进社区

武汉封城当天，美菜公司高管连夜开会，决定开放家庭和个人业务。

作为一家深耕餐饮供应链的企业，美菜过去主要以服务餐饮商户为主。江川表示，“实际做起来，挑战超乎想象，从采购到仓储，再到生产加工、配送以及包规，家庭用户与餐厅用户差异较大，整个供应链都要做协同调整。”

家庭配送中，客户需求更多元化，菜品不仅要小包规，还要更加干净、精致。对公司来说，增加了生产、加工、分发等多个环节的工作量。

那段时间，为了迎接新的业务挑战，江川和美菜的同事们经历许多个不眠夜。公司按照春节不打烊的计划，本来为餐厅客户群储备了足够的生鲜食材，封城后美菜立即为防疫部门开通了绿色服务通道，优先为武汉几家医院食堂提供食材配送。

同时，又把武汉分成了一个个小区域，向近200名销售员，分派了线服务家庭和个人客户的任务。每名销售员负责一定区域，联系对应小区的网格员、居委会和志愿者，以小区或社区为单位的采购微信群，逐步建立起来。

“刚开始，很多家庭根本没听说过我们公司，对我们不太信任。有些老年人不懂操作，沟通起来比较麻烦。怎么把客户资源转化成订单业务，面对的困难还不少。”美菜武汉分公司负责人郑约愁坦言。

销售员在群里不停地耐心解释，加上志愿者的推荐，还有已经收到货的客户晒图分享，订单量才开始增长。

2月3日，由于疫情期间的仓储和配送能力，美菜被列为民生保障企业。

在一些区域，相关部门和小区开始向居民推荐公司APP，作为食材采购渠道。

家庭和个人用户的订单量出现爆发性增长，公司承受着不小的配送压力。最忙碌的时期，商务局还协调了几十辆公交车，协助这家公司完成配送。

根据家庭平均每3天采购一次的规律，把武汉分成16个区域，每天大致为5个区域配送食材。

疫情期间，美菜向全国200个城市开放家庭业务，保证了个人用户买菜需求。

“疫情的冲击，考验公司的应变能力和执行力，能否抓住危机中的机遇，不仅要看前期的供应链建设、平台的技术优势以及流通环节的效率，更要看快速开发新客户群体以及新业务量转化能力。”江川说。

复工：美菜司机逆行到岗

2月1日，美菜司机许可接到公司的返岗通知。那时，村里、镇上和县城的路都封了。他本可以借口封路，不回武汉，但想到自己是老员工，还带着一帮司机，要给大家带头，就让公司开了工作证明，经过重重关卡回去了。

开放家庭业务后，美菜一线司机将面临最直接的挑战。

“订单量太大了，每天都感觉时间不够用，从凌晨1点忙到晚上九十点，中间顾不上吃饭，忙完就随便搞点零食和泡面对付。”许可向记者回忆当时的工作状态。

原先，许可和班组的30名司机，负责洪山广场和湖北大学区域，加起来有七八百家餐厅，他们每天凌晨2点开车到仓库上货，之后陆续出发送往餐厅。每天早上9点前，许可就能完成配送任务，平均一天只用跑一趟。

但为家庭配送，大量时间都花在了与人沟通上。“以前送餐厅去得早，老板都同意把菜放仓库门口。给市民配送，要是去早了，有人电话关机联系不上。有的地址写得不详细，定位不准，耽误了不少时间。”许可无奈地说。

有一次，他给一位老人送菜，对方脚有残疾，不方便下楼。他想进小区，却被当成了“高危人群”。说了很多好话，才有个志愿者愿意帮忙把菜送上楼。

武汉解封后，许可第一时间赶回了黄冈乡下老家。疫情期间，父亲的心脏病一直拖着没去县城复查。经过检查幸好无大碍。他在家待了2天，又匆忙回到武汉。

这段时间，武汉餐饮业逐渐恢复，餐厅配送订单也一天天多了起来。作为配送部班长，手下还带着30名司机，他不能在老家待太久。

安顿好家庭，许可又投身工作，继续为复工复产的餐厅提供服务。

解封：助力寻回烟火味

4月8日，武汉解封。餐厅重新开业，让美菜的订单量也随之猛增。美菜武汉分公司负责人文政懿担心订单太多出岔子，在仓库盯了一个通宵。

文政懿介绍，公司在武汉服务的餐厅有几万多家，餐饮业恢复是外卖先行，逐步过渡到堂食，“可能再过一个月，市民才会放心到店里吃饭。”

往年，此时正值时令蔬菜与水果的上市，国内生鲜农产品都会迎来销售旺季。今年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务企业停业，学校、企事业单位延迟开学开工，生鲜农产品消费需求明显减少，再加上一系列封城措施，多地生鲜农产品出现滞销难题。

前段时间，文政懿在采购货品时感觉到，上游养殖户的压力也不小。“往年3月上旬，湖北淡水鱼和小龙虾就到了打捞期。今年养殖户们出货时间被迫延后，可能会错过最佳打捞期。”

武汉餐饮业恢复后，能缓解部分养殖户、农户的压力，但大部分滞销产品还需另谋出路。解封后，助力餐饮行业复苏的破局战势在必行。

车流里，许可和他的同事们正忙着为客户送菜；写字楼里，文政懿谈成一笔为监利养殖户销售9000亩小龙虾的生意；线上社群里，郑约愁忙碌着为用户推荐“春鲜节”新鲜的食材；餐厅里，销售们正耐心地为商户讲解着“复工指南”……

城市已经解封，疫情终将过去，让生活快些恢复原来的样子，让所有武汉的老百姓在街边巷尾里寻回那抹熟悉的烟火味道。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)