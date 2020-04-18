上海展露新棋局 “100+”应用场景助推新经济走向实践

云逛街、云签约、在线教育、在线文娱、远程医疗、新型移动出行……数字经济在加速走进人们的生产生活，你能数出多少应用场景？现在，上海要在三年内打造“100+”在线经济应用场景。

近日，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》发布（以下简称《方案》），明确在12个重点领域，推进4个“100+”行动目标，到2022年末将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。

发展新经济，培育新动能。应用场景，承载着新技术、新业态、新模式，是推动新经济从概念走向实践，转换为新动能的关键枢纽。围绕“推出‘100+’应用场景”的行动目标，《方案》明确将推出示范效应好、带动作用强、市场影响优的在线新经济应用场景，以进一步集聚用户流量，带动新产业发展。

聚焦一年，放眼三年。在业界人士看来，以应用场景为抓手，上海在促进经济实现质量变革、效率变革、动力变革上，正率先走出一步“变招”与“实招”，展露新棋局。

危中寻机——

以新场景培育新经济对接新需求

新冠肺炎疫情改变了人们的思维方式和生活消费习惯。破土而出的在线教育、远程办公、在线医疗、云游戏等新用户需求和技术创新因素，展示出了新经济的优势及巨大潜力。

如何抓住疫情倒逼的需求风口、创新风口，使其成长为未来经济的新动能？上海《方案》的快速出台，也正显示出解决这个问题的紧迫性。

答案就藏在应用场景里。在业内分析看来，“100+”应用场景，一方面可以为上海近年来大力发展“新基建”的新技术找到成果转化的市场，从创新走向应用；另一方面，也可以为新经济企业提供入口机会，为用户提供新消费体验，满足新需求。

近期，中央密集部署“新基建”，以5G、数据中心为代表的新型基础设施受到前所未有的重视。上海作为5G网络规模最大城市之一，5G建设也按下“快进键”。3月上海已经表示“三年任务两年完成”，即原本到2021年底累计建设完成3万个5G基站，提前至2020年底完成。

未来，超高网速、超大带宽、超低时延的5G技术，既需要在应用场景中得到验证与完善，也需要在应用场景中实现为各领域各行业的赋能。

“‘新基建’要以应用为主导，与场景创新深度融合，以此来提高投资效率，带动新动能发展。”华夏幸福研究院院长顾强向人民网表示，选择出合适的应用场景，是提高“新基建”、新需求对接效率，实现新动能发展的有效途径。“我们要在使用频率最高、应用需求最迫切的地方优先布局。”顾强说，

联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧在人民网日前举办的金台圆桌线上研讨会上也强调，在“新基建”平台上，目前应该考虑的是如何给客户带来更方便、更丰富多彩的应用。“企业真正关心的是，如何利用‘新基建’帮助自身实现数字化转型。”

这也是上海的一个重要考虑。上海市经济信息化委员会主任吴金城解释说，《方案》的一个突出目的，就是要打造新经济场景，助力产业转型升级，围绕重点领域，规模化推出应用场景，释放新兴消费潜力，加快培育创新型头部企业和领军企业。

“三年很关键，技术创新有着很强的收益递增效应，一个企业、地区或一个国家在某一新技术风潮中领先了，就会处于更领先的地位，形成对技术的地方性聚集，并作出积极反馈。”在接受媒体采访时，复旦大学管理学院教授卢向华表示，上海《方案》能在全国率先出台，其意义就在于在2至3年内帮助上海在新一轮的在线经济中处于领先地位。

聚焦重点——

以新应用场景描绘发展新方向、新动能

无人工厂、工业互联网、远程办公、在线金融服务、在线文娱、在线展览展示、生鲜电商零售、“无接触”配送、新型移动出行、在线教育、在线研发设计、在线医疗，可以预见，《方案》聚焦的12大重点发展领域，在未来将会更快地跑起来。

为何聚焦这些领域？

“前期，我们联合专家学者、行业协会和重点企业，对在疫情中得到爆发式增长并有望持续发力的行业进行了分析研判。”上海市经济信息化委员会总工程师刘平解释，12个重点领域代表了未来发展方向，但又各具特色，可分为三类来设立观察视角。

第一类是“无中生有”，因疫情倒逼而新催生出来的新业态新模式，重点体现“新”。“包括远程办公、‘无接触’配送等”，刘平说，“这些领域疫情发生前规模很小，或者说是基本没有，但市民对‘无接触’生产生活的需求，催生了一批新的企业和新的模式。”

第二类是“有中启转”，将线下成熟的业态模式转移到线上线下相互融合，重点体现“转”。“受疫情影响，现场逛博物馆、参加展览会、学校上课、健康诊疗等线下活动基本停了，而借助新兴技术手段，实现线上服务不停步。”刘平说。

第三类是“转中做大”，已有模式在疫情期间得到发展壮大，重点体现“大”。“这些模式疫情前已经大量存在，但因疫情产生的线上需求激增。”刘平举例表示，喜马拉雅、哔哩哔哩用户数分别同比增长30%和110%；拼多多日均在途物流包裹数稳定在5000万以上，同比增长60%。

刘平表示，下一步将通过软件化、平台化、智能化等技术锁定场景应用，通过应用场景带动产业发展，通过产业发展反过来又进一步固化应用场景，并在更多行业复制推广。

这些重点应用领域，也在业界的行动中得到印证。

“我们去年和中国电信，在上海华山医院推出了5G+AI的现场手术直播，通过多角度的摄像头，实现了在线教学与远程会诊。手术室里面的医生做手术，外面很多实习医生或者远程的专家，戴着VR参与进来。”戴尔科技集团全球副总裁吴海亮向人民网记者介绍，“新基建”的应用领域应该重点关注制造业、民生相关的医疗和教育以及中小企业三个领域。

“制造业是我国最大的经济支柱，和‘新基建’的结合是最重要的；中小企业是整个数字化转型中最薄弱的环节，也应该是应用场景重点关注的领域；此外，‘新基建’不光是一个建设，更重要的是触发了很多应用，在这个环节上更要关注人、关注民生的需求。”吴海亮解释。

加强配套——

以创新监管为新经济保驾护航

推进新经济发展，是一揽子系统工程，该如何为之构建良好的发展环境与产业生态？

对此，《方案》提出了6大专项行动、5大保障措施。6个专项行动中，包含了开展“应用场景开放拓展行动”。

该行动强调，要完善“揭榜挂帅”机制，建立模式场景动态发布制度，搭建供需对接平台，以应用带动集成，推动科技成果转化、重大产品集成创新和示范应用。

此外，在临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区、张江科学城、虹桥商务区等重点区域，专项行动也将探索设立在线新经济应用场景实践区，聚焦重点项目和场景落地，建设集研发设计、数据训练、中试应用、科技金融于一体的综合服务载体。

更进一步，《方案》也提出加大统筹协调、包容审慎监管、强化公共服务、新型人才从业评价、建设在线新经济生态园等5大保障措施。

新技术、新业态、新模式，随之而来的，也会有一系列的伴生挑战：法律法规问题、信息安全问题等，该如何包容审慎监管？

上海市市场监管局二级巡视员陶爱莲在发布会上介绍，市场监管局创新监管方式，为线上经济健康发展保驾护航，主要体现在市场准入的无纸化、日常监管中的信用修复和轻微违法的免罚清单。

“对情节轻微危害不大的行政违法行为，不予处罚。尤其对一些‘无心之过’，采取容错机制，尽量减小轻，微违法违规行为对企业招投标等重大生产经营活动的影响。”陶爱莲说，要通过落实“免罚清单”，为企业发展减轻负担。

这也呼应了此次《方案》提出的“探索适用于新业态新模式‘沙盒’监管措施”。在这一机制中，将放宽融合性产品和服务准入门槛，只要不违反法律法规，均应允许相关市场主体进入，允许试错、宽容失败，创新新型跨界产品和服务审批制度，在严守安全底线的前提下为新业态发展留足空间。

“应用场景带出的新问题，政府要统筹考虑，并做出配套举措。企业也应该随着技术的发展，配合政府积极献计献策。”童夫尧说。

聚焦上海新经济23条（之一）：4个“100+”目标，12个领域，上海发力在线新经济！

(责编：庄红韬、王宇鹏)