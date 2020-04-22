市委书记与企业家的“顶格头脑风暴”：疫情危中有机，机在工业互联网

4月21日，山东省委常委、青岛市委书记王清宪，率领青岛市委、市政府、人大、政协四套班子的领导，与12位中国顶级企业家，通过在线视频会议的方式，围绕疫情影响下如何化危为机、乘势而上，展开了一场“顶格头脑风暴”。

自去年11月30日拿到青岛聘书、成为青岛智囊，并围绕青岛发展举行超过四个小时的“头脑风暴”后，来自华为、商汤科技、科大讯飞等11家平台型企业的12位企业家，第二次“会师”青岛：

智慧城市产业生态圈副主席喻东，上海商汤智能科技有限公司联合创始人、董事徐冰，科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰，启迪军民融合研究院副院长章融，正和岛创始人兼首席架构师刘东华，正和岛创始合伙人、副董事长黄丽陆，亚马逊AWS大中华区政企事业部执行总监徐剑平，创业黑马科技集团股份有限公司董事长牛文文，前海方舟资产管理有限公司董事长、前海母基金首席执行合伙人、青深企业家联谊会会长靳海涛，华夏基石产业服务集团CEO张文锋，亚布力论坛理事、多点生活董事长、物美集团创始人张文中，猪八戒股份有限公司董事长、创始人朱明跃，通过网络连线参参加了这场青岛市平台建设合作与创意咨询机构座谈会。

王清宪等青岛官员与这12位企业家，围绕着疫情之下青岛如何化危为机、危中求机，进行了长达四个半小时个小时的思想碰撞，碰撞出来的最大那颗火花，就是工业互联网。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济短期内受到冲击已是不争的事实。但重大的危困一定孕育着重大的机遇。因为重大的危困必然带来重大的改变，必然冲击既有秩序，既有秩序的改变就是后来者的机会。在此背景下，无论城市、企业或是个人，都面临着如何危中求机、化危为机的问题。关键就看谁能在困局中看到未来，谁肯率先改变自己适应未来，谁有能力、有准备引领未来。

2003年“非典”过后，淘宝、京东抓住了机会，创造了商业互联网的传奇，带动了中国电子商务的迅速崛起。在过去的20年里，错过了这一波波信息化浪潮带来的机遇，让青岛抱憾至今；没有信息化赋能，青岛的制造业优势也逐渐丧失。

如今，疫情倒逼下，工业互联网的“入市”时间被大幅提前，在12位企业家看来，此次疫情深层次倒逼全球产业链、供应链调整，正是利用工业互联网改造提升青岛制造业的最好时机。这次疫情倒逼出来的工业互联网机遇，是青岛在新一轮城市竞争中必须抓住、也能够抓住的“决胜之机”。

“顶格头脑风暴”，正带来青岛工业互联网的“顶格方案”。

疫情打不断发展大势 青岛打造工业互联网有底气

机会总是给有准备的人。早有准备的青岛，机会就摆在眼前。不少与会企业家认为，正在迎来大发展的工业互联网是疫情下的青岛面临的重大发展机遇。

疫情打击下，全球各大经济体难免受到冲击，但相较而言，市场对青岛这个经济体的信心却依旧坚挺，这无疑是青岛布局新基建、完善新经济，为工业互联网发展持续奠定基础、保持领跑优势的最大底气所在。

初步测算，青岛一季度固定资产投资同比增长2．7％，高于全国18．8个百分点，从长远走势看，支撑经济长期向好的基本条件和基本因素没有变化，疫情的冲击是短暂的、可控的。

疫情没有改变青岛发展的强势。一季度固定资产投资较1－2月提高17．8个百分点，3月份签约项目数占一季度的46％；3月当月实际使用外资8．6亿美元，占全省的53％，同比增长7．5％，环比增长277％；3月当月进出口增长13．7％，高于一季度14个百分点；3月当月规上工业增加值同比增长8．5％，高于去年同期增速5．3个百分点；部分新兴服务业较快发展，在线医疗、新零售等“非接触型经济”逐渐兴起，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长37．3％。

疫情没有改变投资青岛的热情。一季度签约项目429个、总投资5591．5亿元；其中新增5亿元以上签约项目113个，同比增长22．8％，总投资2456．8亿元，同比增长12．2％；全市在建项目3358个，同比增加1162个，增长52．9％；全市新设立外商投资企业174家，合同外资35．04亿美元，同比增长18．8％。

疫情让人感受到了平台的力量。海尔集团运用卡奥斯工业互联网平台，紧急搭建“新冠病毒战疫供需平台”，整合相关资源，48小时内完成了核心产线、设备、原材料等生产资源的调配，成功赋能山西省首条全自动医用口罩产线的落地。疫情发生以来，山东全省新注册登录海尔卡奥斯平台规上企业8700家，总数达到1．7万家，两个多月时间翻了一番多。

消费互联网成就杭州 工业互联网成就青岛

工业互联网是用互联网把各类企业汇集到一个平台上，让它们之间的人、资源、资金、技术、市场等实现互动耦合，用最低的成本组织企业的生产经营。它不仅局限于工业，而是整个青岛产业发展的平台，既是赋能新产业的平台，也是赋能传统产业的平台，又是整合资源发展新型高端产业的平台，还是聚集人才链、资金链、产业链、技术链“四链合一”的平台。

据测算，经过工业互联网赋能的企业，平均利润率提高20％以上，成本下降20％以上——就如同消费互联网重塑了商业形态，工业互联网将重塑工业形态。

消费互联网的巨大产值，已经证明了这种针对生产关系的平台型技术革命能够带来多么惊人的带动力——例如阿里巴巴，2019年营收3768亿元，杭州正是在阿里系带动下，成为国内互联网高地。

不同于“山头”已经形成的消费互联网，工业互联网赛道上，高地尚为形成，而正在领跑的青岛优势巨大。

青岛拥有基础雄厚、门类齐全、结构完备的工业体系，应用场景十分广阔，且全部向工业互联网开放。目前已经诞生了平台级解决方案——海尔卡奥斯平台，汇聚3．4亿用户、4．3万家企业和390多万家生态资源，位居工信部十大跨行业跨领域工业互联网平台名单首位，在全球也是领军平台。

此外，工业互联网像是一辆“超跑”，而新基建就是能够让超跑尽情加速的“路”，青岛的“路”正在率先铺就。

1月13日，青岛发布了首批144个、总投资3521亿元的重点基础设施建设项目，其中20个新型基础设施项目总投资达632亿元，现在青岛的5G基站占了全省的三分之二。

青岛新能源汽车建成产能近50万辆，本土企业特锐德占据了全国新能源充电市场42％的份额，占有率全国第一，青岛正在此基础上打造全球最大的新能源汽车生产基地。

去年，15家人工智能头部企业在青岛共同发起成立了人工智能产业共同体，青岛将借助15家头部企业开展人工智能培训，这正是发展工业互联网的重要支撑。

正是着眼于这些优势，青岛才敢于提出打造世界工业互联网之都，动员更多企业实施工业互联网技术改造，敞开应用场景，整合优质要素资源，努力创造一个全世界最好的发展生态，把5G、人工智能、区块链、创投风投等紧密结合起来，让产业发展、招商引资、结构调整等成为一个血脉相通的主体，打通市场、政府、产业，打造世界工业互联网之都。

新一代信息技术成就了深圳，消费互联网成就了杭州， 青岛的机会也成就在工业互联网。

加快谋篇布局 打造工业互联网产业生态

通过此次研讨，与会的头部企业进一步加深了对青岛的认知，形成了共识，坚定了在投资青岛的信心与决心。

与会者还聚焦在打造工业互联网产业生态上，青岛要成为工业互联网领域的“热带雨林”，乔木、灌木、草木一应俱全——让全世界想做工业互联网的企业都到青岛来，在青岛需要什么就能找到什么，在青岛形成产业集群，应有尽有；各种类型的应用场景，来青岛一看就知道实际效果，能算出账来；各种各样的解决方案、人才、资金等资源要素，在青岛就能实现“一站式”对接，形成深度关联、跨界融合、开放协同、利他共生的生态系统，让所有与工业互联网相关的企业与青岛实现共同成长。

建立互联网产业生态需要推动平台和平台之间的互动。平台是整合资源的，平台的互动整合就形成了生态。例如：一个企业要进行工业互联网改造，首先需要5G、芯片、传感器等硬件支持，这就涉及到基础设施和智能终端领域。硬件改造完成后，通过什么样的算力算法去发挥好它的作用？这就涉及到了人工智能领域。此外，还需要还需要社会资本投入，引入创投风投机构给企业投资，与之相匹配的人才在哪里？上下游产业链如何对接？如何扩大影响力？如何做成产业集群、产业园区？这就需要人力资源、宣传推广、资源整合、创业培训、园区运营等多个领域参与……

因此，工业互联网的涉及范围远不止工业互联网本身。实施改造的企业可能到某一个阶段才会产生相应需求，但作为产业生态而言，青岛从一开始就要做足准备，为企业备足“阳光雨露”。

无论是本次参与“顶格头脑风暴”的12家企业，还是青岛用“顶格逻辑”接待的众多企业，都可以是参与青岛工业互联网布局的“操盘手”，都可以是加大资源互动，加快平台整合，快速集聚形成产业发展生态，做大工业互联网“蛋糕”的城市合伙人。

刘东华说，结合正和岛的社群属性，将与青岛共同推出“百千万”赋能计划，联合建立务实高效的企业服务平台，打造百家企业适配榜样，千家企业适配合作，万家企业互助互利。

亚马逊与青岛的合作也结出了果实。2019年，亚马逊AWS在青岛的联合创新中心，联合各个部门，整合资源，通过联合创新中心的早期孵化器、成长型孵化器、加速器和国际孵化器，对青岛134家企业进行了扶持。“我们将继续利用联合创新中心助力青岛的新基建，打造产业链和生态圈。”徐剑平说。

此外，华夏基石（中国）企业总部基地落户青岛；猪八戒股份有限公司与青岛签订战略合作备忘录；亚布力论坛拟在青岛举办2020年亚布力论坛夏季峰会；创业黑马与青岛共同建设青岛?黑马独角兽加速基地；前海方舟与青岛合作设立5G基金……

互联网时代，发展一个新兴产业需要争分夺秒、只争朝夕，青岛有了“顶格倾听、顶格协调、顶格推进”护航的“顶格方案”，最关键的就是要再快一点、更快一点的“顶格落实”，让企业家把蓝图“画”在青岛大地上。

看似一场务虚会，却一点也不虚。一个个实打实的项目，一个个美好的合作愿景，让青岛与这些头部企业的合作更加紧密。在这些平台企业的撬动下，越来越多的资源向青岛汇聚，在青岛互动耦合，价值倍增。

一个已经站在工业互联网新风口的青岛，正在拉近与未来的距离。（来源：青岛新闻网）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)