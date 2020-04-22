直播电商助农成新风口：2019年快手帮助贫困用户卖货193亿

在直播电商成为风口的当下，电商助农日益成为一个重要命题。
据新华社报道，习近平总书记4月20日在陕西柞水县小岭镇金米村考察，与当地在网上卖货的农户进行了交流并表示，“电商作为新兴业态既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的。”
这让电商助农成为今天大众关注的焦点。但在此之前，已经有很多平台在电商助农这件事上做了很多尝试。
短视频平台快手的数据显示，在2019年，有超过1900万人从快手平台获得了收入，有500多万人来自国家级贫困县。其中，国家级贫困县在快手卖货人数约115万人，年销售总额达到193亿。通过短视频与直播两项“脱贫法宝“，快手正帮助越来越多的人脱贫致富。
今年疫情发生以来，农产品的流通和销售受到极大影响，产品面临滞销的困境。基于这一情况，快手推出了“百城县长·直播助力”活动，利用县长的影响力帮助农户销售农产品，带动当地电商发展实现“造血式”帮扶。
今年4月，快手“百城县长 直播助力”广西专场收官。三场直播吸引了超过1296万人观看，累计销售了黑粽子、蜂蜜、百香果、红糖等超过20多种因疫情而滞销的农副产品，下单量超过17万单，六县总销售额突破458万元。
4月12日，快手联合央视新闻共同发起“谁都无法祖蓝我夏丹”公益直播卖货活动。央视主持人欧阳夏丹携手演员王祖蓝、郑爽、蔡明、十堰市副市长王晓以及66位快手带货达人当晚共卖出6100万元的湖北产品。
在与央视联合开展公益卖货活动的同时，快手还宣布开启“快人一步，助力湖北重启”计划，预计将有666名主播为湖北献力扶持10万名湖北商家。
今年2月，快手也因为疫情期间的助农行动两次登上央视《新闻联播》。自2月9日起，快手对生鲜果蔬类电商短视频予以流量倾斜，共提供5亿元免费流量帮助农户解决农产品销售问题，并为农业卖家提供了佣金减免服务。此外，快手还发布“春耕计划”，对农技类短视频给予5亿元流量助推扶持。
内蒙古科左后旗巴胡塔苏木党委书记梁旭滨也上快手做直播电商，开播一个多月，卖出去5000多头牛，并被内蒙古新闻联播报道。
事实上，快手很早就开始进行电商助农的探索。
2019年，快手联合国务院扶贫办等20多家官方机构和各地政府联合举办了“快手扶贫电商”2019春季专场，97位快手主播为76款贫困地区的农品代言卖货。吸引了1.54亿用户人次，平均每3秒卖出一件，直接让16万贫困人口增收。
在实现全面小康的2020年，快手也将在全国多个省地发起县长代言直播带货活动。快手将持续引入县长、副县长等县级领导入驻快手，开设个人政务账号，进行短视频政务、电商宣传。电商带货活动亦作为县域政务、电商宣传其中一环，已入驻快手的县级领导，后续带货活动会优先选择。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】