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直播电商助农成新风口：2019年快手帮助贫困用户卖货193亿

郑梓

2020年04月22日22:30  来源：未来网
 
原标题：直播电商助农成新风口：2019年快手帮助贫困用户卖货193亿

　　在直播电商成为风口的当下，电商助农日益成为一个重要命题。

　　据新华社报道，习近平总书记4月20日在陕西柞水县小岭镇金米村考察，与当地在网上卖货的农户进行了交流并表示，“电商作为新兴业态既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的。”

　　这让电商助农成为今天大众关注的焦点。但在此之前，已经有很多平台在电商助农这件事上做了很多尝试。

　　短视频平台快手的数据显示，在2019年，有超过1900万人从快手平台获得了收入，有500多万人来自国家级贫困县。其中，国家级贫困县在快手卖货人数约115万人，年销售总额达到193亿。通过短视频与直播两项“脱贫法宝“，快手正帮助越来越多的人脱贫致富。

　　今年疫情发生以来，农产品的流通和销售受到极大影响，产品面临滞销的困境。基于这一情况，快手推出了“百城县长·直播助力”活动，利用县长的影响力帮助农户销售农产品，带动当地电商发展实现“造血式”帮扶。

　　今年4月，快手“百城县长 直播助力”广西专场收官。三场直播吸引了超过1296万人观看，累计销售了黑粽子、蜂蜜、百香果、红糖等超过20多种因疫情而滞销的农副产品，下单量超过17万单，六县总销售额突破458万元。

　　4月12日，快手联合央视新闻共同发起“谁都无法祖蓝我夏丹”公益直播卖货活动。央视主持人欧阳夏丹携手演员王祖蓝、郑爽、蔡明、十堰市副市长王晓以及66位快手带货达人当晚共卖出6100万元的湖北产品。

　　在与央视联合开展公益卖货活动的同时，快手还宣布开启“快人一步，助力湖北重启”计划，预计将有666名主播为湖北献力扶持10万名湖北商家。

　　今年2月，快手也因为疫情期间的助农行动两次登上央视《新闻联播》。自2月9日起，快手对生鲜果蔬类电商短视频予以流量倾斜，共提供5亿元免费流量帮助农户解决农产品销售问题，并为农业卖家提供了佣金减免服务。此外，快手还发布“春耕计划”，对农技类短视频给予5亿元流量助推扶持。

　　内蒙古科左后旗巴胡塔苏木党委书记梁旭滨也上快手做直播电商，开播一个多月，卖出去5000多头牛，并被内蒙古新闻联播报道。

　　事实上，快手很早就开始进行电商助农的探索。

　　2019年，快手联合国务院扶贫办等20多家官方机构和各地政府联合举办了“快手扶贫电商”2019春季专场，97位快手主播为76款贫困地区的农品代言卖货。吸引了1.54亿用户人次，平均每3秒卖出一件，直接让16万贫困人口增收。

　　在实现全面小康的2020年，快手也将在全国多个省地发起县长代言直播带货活动。快手将持续引入县长、副县长等县级领导入驻快手，开设个人政务账号，进行短视频政务、电商宣传。电商带货活动亦作为县域政务、电商宣传其中一环，已入驻快手的县级领导，后续带货活动会优先选择。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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