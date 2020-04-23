贝壳找房2020年新居住大会举行 陈春花畅谈企业战略逻辑

“在线化、数字化是当前企业发展战略的一个必选项，不仅体现在过去数字技术对社会的驱动和生活方式的改变，更体现在数字化能力在此次疫情危机中给予的更大启发。”

4月23日，北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花，在以“数字新居住 产业共生长”为主题的2020年贝壳找房新居住大会线上发布会发表演讲，从六个关键认知的维度深度阐述数字化的重要意义，呼吁企业拥抱数字化时代，构建全产业之间的生态协同空间，并就企业的数字化转型之路提出方案建议。

产业数字化进入深水区，企业转型需从理解数据开始

当前，中国产业互联网浪潮方兴未艾，以迅猛的发展势头和创新力吸引全球的目光，加之疫情背景下源源不断的新需求倒逼产业发展，数字化转型成为新趋势。在陈春花看来，产业数字化发展正迎来红利期，数字化的商业价值正在被持续挖掘和放大，只有不断理解数字技术带来的全新世界，放眼数字化未来，才能保持强劲的增长。

“在整个互联网技术和数字技术到来的时候，一切都正转化为数据，不仅可以通过模式创新去产生新价值，同时也会提高整个产业的效率和成本，给每个行业带来不同的发展，这是其价值创造的两个发展方向。”陈春花表示，企业做好数字化转型的第一步是建立对数据正确的认知，也是她要讲的六个关键认知的第一个认知，通过数据去洞察所在产业的价值，真正以用户为中心，促使企业需求更加回归人性，从而更好地满足客户需求，另一方面，通过对数据的共享，企业能有效减少资源浪费和损耗，让用户与产品和生产之间进行高效对接，更好地实现了全产业的生态协同。

当前，我国“住”的数字化进程比衣、食、行晚了三至五年，产业互联网背景下，数字化正是推进居住领域革新的“不二法门”。以贝壳找房为例，自成立以来，便通过数字化完成对居住领域流程、标准、体验的改进，实现交易服务场景从线下到线上的迁移，从而将数据反哺行业本身，完成了对居住领域产业互联网的重塑。

在数字化、线上化能力的赋能下，贝壳平台的作业效率也得到了显著提升。一方面，贝壳凭借对多年大数据的智能运算处理，形成了客观、准确的客户洞察，为解决传统房产服务业客户分散、画像不清、需求不准等问题提供了解决路径。不仅楼盘字典中的房源数据覆盖房屋周边配套、小区内部情况、房屋户型结构和交易信息四大维度内容，平台也能根据用户的历史浏览行为，个性化解读用户画像，并结合贝壳大数据，从而满足用户多元的线上看房需求，真正实现千人千面、精准匹配的场景化服务。

另一方面，贝壳不断丰富、完善线上化的交易服务环节，上线VR售楼部等产品以及全流程的线上化工具，以一站式线上购房服务，彻底打通了在线购房的“最后一公里”，解决了线下获客难、成本高等掣肘，促进行业增速提效，这都是贝壳长期进行数字化改造的实践成果。

提升联接、协同、共生认知，推进企业数字化转型

企业应该如何进行数字化转型？

面对这一疑问，陈春花给出第二个关键认知“联接大于拥有”。她认为，数字化时代的根本特征是动态变化和不确定性，企业只有不断地迭代和优化自身，更广泛地联接各方资源，集合各方智慧形成优势互补，才能有机会找到解决方案，此次发生的疫情危机便充分说明了这一点。

“可信与开放协同”是第三个关键认知。当前，不少顶尖企业采用生态共建方式，打造出强联接能力和协同优势，正是源于其秉承可信、开放与协同的价值发展理念。

而第四个关键认知是“竞争逻辑转向共生逻辑”。在长达三年的研究过程中，陈春花发现，社会生产从工业化时代步入数字化时代，企业战略也随之从竞争逻辑转向共生逻辑。“企业必须要重新定义战略空间和发展逻辑。当企业具备这种能力和优势时，其发展的无限可能性就会被释放出来，以开放协同去寻求良好的发展，真正帮助到所有的合作伙伴。”陈春花说。

在这一点上，平台模式的贝壳找房展现出了天然的优势。在开放赋能的基础上，贝壳找房设立了ACN合作网络。该模式让不同品牌的经纪人以不同角色参与到同一笔交易中，成交后按角色分佣比例进行分成。如今，在贝壳平台上，平均每笔二手房交易都有4名经纪人协作完成，跨店合作率超过70%，在这个模式下，房源得以快速流转，从根本打破行业长期存在的合作壁垒和“零和博弈”，有效解决“人”“房”“客”的联动难题，将房产经纪行业过去的“成交为王”改变为如今的“服务为王”。

这一模式为贝壳找房进一步夯实广泛的外部联接基础，并通过联接去盘活资源，将其转变为完全协同的生态，并以此创造出比原有更大的、新的成长空间，释放更磅礴的商业价值。与陈春花所说的联接、协同、共生不谋而合。

截止3月底，贝壳找房的二手房交易服务已覆盖110余个城市，与超过250个房产经纪品牌的近4万家门店互联互通，近37万名经纪人在贝壳平台上提供服务，平均每天能够为6500个家庭找到理想居所。陈春花表示，贝壳在共生逻辑下创造的全新可能性，正是过去的行业所不具备的。

提升数字化服务能力，打造行业未来的竞争高地

数字化的本质是通过数字化的技术，去重构一个数字世界。当前，数字化时代对企业提出诸多挑战，围绕客户需求与行业痛点，提升行业服务水平、改善服务体验成为发展的重要手段。

“顾客主义”是陈春花强调的第五个关键认知。“顾客是解开战略选择谜题的唯一钥匙，只有真正回到顾客价值创造上，才有机会让企业的发展变得更加明确。”陈春花在会上称，数字技术让企业更加容易贴近顾客，在上述要素下，遵循“顾客主义”的企业往往能获得更好的发展。

在营销、系统、经营、人才、供应链、资本、交易、品牌等多重赋能的实践下，贝壳找房的数字化能力打通了顾客、销售人员、品牌以及需求之间的关系，通过聚合和赋能全行业的服务者，致力于为全国家庭的品质居住提供全方位服务连接，其实践成果显示出服务质量与创造价值的双赢。这不仅实现了真正的“利他”与“利己”，也铸就了贝壳在行业内的不可替代性。

陈春花提出的最后一个关键认知是“长期主义”，她表示长期主义是在不确定当中，帮我们去做确定的选择。这六个关键认知是数字化时代必须要改变的六个根本性认知，当我们对数字化有明确的认知准备，就能够有机会迈向数字化转型之路。

“那些活在未来的人们，所能做的就是与现在的自己做斗争。”最后，陈春花用这句话结束了她的演讲。产业互联网加速了新居住时代的到来，新居住语境下的交易服务正在悄然进化。面对服务价值崛起、产业数字化加码、居住社区场景延伸等变化，贝壳找房开放、共生的平台模式和与之相符的价值观实践正显现出更大的活力。（许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)