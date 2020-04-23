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高瓴资本张磊：实体经济是产业互联网时代的真正主角

2020年04月23日14:01  来源：人民网-财经频道
 

　　面对蓬勃发展的互联网产业浪潮，各行各业的产业格局开始被重构或革新。在这一浪潮的趋势下，我国房地产经过二十多年的高速发展，传统房地产、房地产经纪与互联网之间的连接日趋密集，由此诞生出崭新的发展业态与技术红利。近期，由国内领先的品质居住服务平台贝壳找房举办的2020年贝壳找房新居住大会线上发布会——“数字新居住 产业共生长”，就房产经纪相关领域的数字化和线上化发展进行探讨。

　　“过去五年，新技术的红利从消费互联网转向蓬勃发展的产业互联网。不同于消费互联网时代赢家通吃，产业互联网时代技术正在向纵深渗透。”发布会上，高瓴资本创始人兼CEO张磊表示，中国的大居住市场存在巨大的发展潜力，一旦具有领导地位的企业彻底拥抱产业新变化，技术必将催生出“超级物种”。

　　大居住市场处于消费互联网和产业互联网的融合前沿，市场需求呈现历史性迁移

　　本次大会上，张磊围绕国内的房地产市场发展进行了分析。张磊认为，今天中国已经是全球最大的房地产存量市场，市场格局也从存量市场转向存增并重，一手房、二手房市场正在共同发展。

　　“当前，居民房地产市场的市值将近300万亿人民币，是美国的两倍左右，但从存量方面流转情况来看，年流转率大概只是每年的2%，明显低于欧美市场水平，这对于存量房的交易和市场需求的更新，都意味着巨大的机会。”张磊说。

　　如今，科技和数字化对于大居住领域的影响越来越深入。过去五年里，科技创新进入2.0年代，新技术红利开始从消费互联网转向了蓬勃发展的产业互联网。张磊认为，大居住市场正位于互联网两个半场融合的前沿，市场需求也正在朝线上发布进行历史性地迁移。

　　作为居住行业的领军者，贝壳找房正是将消费互联网时代铸就的业务基础沉淀为产业能力，并通过数字化战略革新企业结构，从而进一步挖掘行业深度，盘活了市场的潜力。

　　“如何为消费者创造最合适的房源，提供最好的资产配置服务，无论是线上化还是科技赋能，都是房产经纪行业待开拓的巨大空间。”张磊表示。

 　　技术重构居住产业生态，推进互联网与行业深度融合

　　公开信息显示，在过去的20 年内，中国城镇人口从 4.16 亿增长到 8.31 亿，并完成了人类历史上最大规模及最大相对速度的城市化浪潮，中国的房地产行业在这市场化纵深发展的实践中，基本解决了“住有所居”的问题。张磊认为，在这一长期的发展过程中，贝壳找房为完善行业基础设施的搭建做出了大量的准备，因此，贝壳找房的发展可谓是“水到渠成”。

　　自成立起，贝壳找房便在董事长左晖与CEO彭永东的带领下，瞄准未来大居住交易基础设施，全新构建起一个线上线下一体化，透明、有序、健全的品质居住服务平台。凭借雄厚的行业积淀与独到的发展战略，贝壳找房一步步重构传统居住服务业的场景、应用和体验，围绕用户价值，展现了极强的平台进化能力。通过二手房、租赁、新房、装修、社区服务等全居住场景的业务建构，贝壳找房结合数字化能力，推动居住交易服务全面实现线上化闭环。

　　在张磊看来，贝壳通过互联网与行业的深度融合，赋予房产经纪行业更多想象。就技术角度而言，张磊肯定了贝壳找房在产业数字化领域的探索实践。他表示，贝壳不遗余力地进行科技投入，创新性地推出了真房源系统和AR、VR等科技等独门武器，持续驱动着行业优化升级，也提升了服务质量。

　　数据显示，截至2020年3月底，贝壳如视VR已覆盖144个城市，累计扫描重建VR房源超过369万套，成为了国内最大的空间三维数据库，用户使用VR看房累计超过6.6亿次，日均VR看房次数达316万。通过VR看房，用户得以更全面、更直观地浏量房屋状况，人均停留时长较普通房源增加250%，极大地降低用户决策成本，节省了买卖双方沟通成本与时间，提高交易效率。

　　“要创造一流的消费者体验，必须打造一流的房地产经纪人团队，让消费者至上的文化理念在组织中得到执行，其本质是以人为本，而贝壳在很早的时候便洞见到了这一点。”张磊称，贝壳是一个不忘初心的企业，这一点尤其体现在将ACN经纪人合作网络机制开放给全社会的从业机构人员中。这一机制使更多经纪人得以在统一的运营平台上，真正实现无缝合作，最终创造出更多价值，实现了行业的增速与提效。

　　企业应兼具创新精神与实践精神，坚持做“难而正确”的事

　　“在投资上，高瓴一直坚持寻找具有伟大格局观的坚定的践行者，我们喜欢对变化敏感、想做大事又很有定力的企业家，因为拥有伟大格局观的企业和企业家，既对变化有深刻的洞察，也推崇正和游戏（Positive sum game），坚持以创造价值为己任。”大会上，张磊直言不讳地表示，高瓴投资贝壳，正是因为贝壳坚守长期主义，始终在做“难而正确的事”。

　　张磊认为，不同于消费互联网这一赢家通吃的时代，产业互联网正在技术向纵深渗透的初始阶段，需要企业用新的技术来武装自己、影响行业。如何把遵循传统行业的、产业的规律结合起来，再通过科技去创新、去改造，传统行业的赢家显然拥有更多的时间和空间去思考和应对。一旦传统领导性地位的企业能彻底地去拥抱新变化，势必会产生“超级物种”。

　　贝壳的诞生正是源于此。一方面，贝壳倚靠从链家直营其积淀的深厚积累，将数字化能力与产业能力深度融合，从而完成行业基础设施的管理搭建，构建起交易服务场景的全面闭环，通过大数据、VR、AR、AI等行业领先水平的硬核技术，以及ACN经纪人合作网络所建构的良性发展生态，推动首个共生经济在居住服务领域深度应用，带来行业的蜕变与革新；另一方面，贝壳依然拥抱变化、拥抱技术，持续深耕行业赛道，“黑科技”产品不断亮相，帮助行业增速提效。

　　在投资方面，高瓴一直坚持“哑铃理论”，即以“催化剂”一样的角色，不断激发位于哑铃两端科技企业和实体企业的融合创新。张磊称，贝壳在大居住产业的创新探索是哑铃理论的完美实践，将初创企业的创新精神和产业领导者的先行地位结合起来，用科技的力量为社会、为消费者创造了长远的价值。（许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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