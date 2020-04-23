贝壳找房CEO彭永东：六大发布推动新居住愿景升级

“新居住就是打造一个场，让物理空间和数字空间更好的融合在一起，背后是千千万万的服务者，他们以前把这个事情看作一个生计，一个活儿，然后看成是一个职业，一个志业。”贝壳找房CEO彭永东在2020贝壳新居住大会上如是说。

贝壳找房CEO彭永东

继去年提出新居住战略，在居住交易服务全面实现线上化闭环，服务者全面进化的背景下，今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释，即数字化与服务者相互定义。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重塑。另一方面提供新居住服务者新供给，中国第一代职业经纪人已经在路上。

通过全面数字化与服务者进化，贝壳构建物理空间、数字空间诸要素有序有品质的流动，推动行业正循环发展。贝壳同时宣布愿景升级为“服务3亿家庭的品质居住平台”。

居住交易服务完成线上化闭环，大数据、VR全面升级

2019年下半年到现在，贝壳找房陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签和资金存管等功能。这意味着贝壳找房走完房产交易线上化最后一公里，实现房产交易数字化闭环。随着整个交易服务的闭环，用户消费场景和服务者作业场景改变已经发生。以线上贷签为例，过去买家、业主、银行等工作人员必须要当面完成贷款签约手续办理，现在均可通过贝壳App入口完成。

“产业互联网就是改变一个一个场景，才让这个行业发生根本性的变化。工具带来场景的进步，所有画面的改变都定义了这个行业的进步。”大会现场，彭永东宣布楼盘字典、如视VR实现全面升级，推出楼盘字典Live和AI设计。

贝壳找房CEO彭永东

贝壳找房长期积累的数据能力——楼盘字典此次全面升级为楼盘字典live。在大会现场，彭永东通过楼盘字典Live展示了全国楼盘的实时动态，包含被咨询、被VR浏览、被线下带看等多个维度动态数据。彭永东表示，过去所有数字是静止的，但是现在数据是动起来的，数据可以被重新激活，把静态数据库升级成动态数据库。从某种意义上来说，贝壳是一家数据公司。

随着贝壳如视VR技术的不断迭代，在技术全面赋权消费者背景下，“VR+一切”成为可能。截至目前贝壳如视累计扫描和重建VR房源已经突破400万，3月VR看房日均浏览量316万次，人均停留时长较普通房源增加150%。AI设计基于如视VR近十万套室内设计方案和百万真实三维空间内的家装理解，结合深度学习能力，能为用户提供包含平面方案设计、硬装软装搭配、三维装修效果在内的自动化完整室内设计服务。用户可在百万真实户型中选择自己的家，选择偏好风格、家庭成员等，1分钟即可获得可展示、可游走、可交互的个性化设计方案。

两大发布点燃服务者：创造新供给，培养中国第一代Broker

服务者作为新居住的重要组成部分，一直是贝壳投入的核心。“服务者的改变将带来整个行业服务水平的大幅提升，如果没有服务者的改变就没有行业的变化。经纪人是一种可以长期执业，且具备稀缺属性的职业。服务者的职业目标应该是大写的人。”

“直到今天，中国的第一代职业经纪人依然在路上。我们希望在服务者这块能提供更好的招募、培训、学习成长以及相应的服务和支持，能够让整个中国的职业经纪人再往前迈上一个新的台阶。”彭永东宣布，今年贝壳找房将推出10万个应届生校招offer。同时，面向整个平台上的服务者推出更多的学习计划，帮助服务者成长，包括平台连接经纪人全年5000万小时学习计划。

贝壳找房CEO彭永东

从去年开始贝壳通过花桥学堂等方式帮助优秀店东成长。在今年，彭永东宣布加大对优秀店东的培养力度。会上，贝壳发布了三大计划，包括5000名毕业店东走出花桥、未来三年完成三万次职业认证的“花火计划”；帮助平台一半以上门店越过5000万GMV温饱线的“领航计划”以及帮助1000家行业门店实现规模翻倍的“深潜计划”。

“中国的店东职业化之路才刚刚开始，店东这一层需要一场职业化的洗礼，一场职业化的升级和能力赋能。”彭永东表示。

发布全新装修和社区服务，新居住实践进入新赛道

除了继续保持在居住交易服务领域深耕之外，贝壳将新居住服务扩展到了交易后领域。

在本次新居住大会上，彭永东发布了全新家居服务平台——被窝家装。被窝家装致力于为用户打造“以标准精工实现个性设计”的家装新体验。在被窝家装APP上，用户既可以选择独立设计师，又可以选用局装、整装套餐来构绘理想的家,而施工交付环节则统一由被窝精工提供标准化服务以确保交付质量。

贝壳找房CEO彭永东

被窝家装实现了装修全流程线上可视：用户通过被窝家装APP可以实时查看工地，工程进度每日九图播报，节点线上质量验收，材料进场透明汇报，水电隐蔽工程VR留底。从进场到竣工，被窝家装将复杂的装修流程拆解成一系列的服务标准，将装修体验从“太操心”升级为“不用盯”。

会上，彭永东还宣布推出社区生活小程序，希望未来贝壳上每一家门店可以更好的服务所在的社区。无论社区居民打印一个文件，还是去做一些求助，包括复印、社区周边生活的服务，都可以通过贝壳生活小程序、基于门店的物联网络获得。

彭永东透露，贝壳在北京基于社区门店发生的社区连接和服务次数超过40万次。“未来的门店一定会成为社区服务的中心，贝壳还将在门店进行更多的改造。社区服务会成为贝壳拓展新居住服务的重要终端，每一个门店、每一个服务者，都能成为社区的最佳连接器。”彭永东表示。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)