国务院扶贫办：全国驻村干部基本实现全员到岗

人民网北京4月24日电（记者毕磊）24日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，新冠疫情对驻村帮扶工作的确带来了一定的影响，但是绝大部分驻村队员都是第一时间赶赴工作岗位，极少数因为种种原因到不了岗的，也是通过电话和微信等方式，跟贫困群众密切联系。2月底，全国驻村干部的到岗率超过了95%，3月底，到岗率已经超过了99%，可以说已经基本实现全员到岗。

陈洪波指出，驻村工作队在战“疫”和战“贫”两个战场上都发挥了非常重要的作用。

在疫情防控方面，主要是三个方面：第一是宣传，充分利用农村大喇叭、微信群、村务栏，宣传防控措施和防控知识。第二是排查监测，采取包组联户、责任到人的方式，全面排查，设岗值守，监测登记，外控病例输入，内控交叉感染。第三个是筹集防疫物资，因为村一级可能是防疫物资比较缺乏的，这些驻村干部动用一切资源，筹集资金，去购买防疫物资，送到村里头，是发挥了非常重要的作用，战“疫”这一块基本上是起到了组织作用、动员作用。

在脱贫攻坚方面，驻村工作队及时分析疫情对脱贫攻坚产生的影响，掌握贫困户生产的情况，结合实际组织贫困群众外出务工、开展春季生产，采取多种渠道销售扶贫产品，推动扶贫项目开工复工，确保完成脱贫攻坚的任务。驻村工作打通了脱贫攻坚政策举措到村到户的“最后一公里”。

(责编：毕磊、夏晓伦)