区块链服务网络BSN正式商用启动

人民网北京4月25日电（记者 毕磊）25日，由国家信息中心主办，中国移动通信集团公司、中国银联股份有限公司、区块链服务网络发展联盟协办的区块链服务网络（BSN）全球商用启动大会在北京隆重召开。国家信息中心主任刘宇南、中国移动通信集团公司副总裁李慧镝、中国银联股份有限公司执行副总裁涂晓军、人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁等领导莅临出席。本次大会通过“现场+云视频”形式举办，人民网等国内外多家媒体平台全程直播。

区块链服务网络（BSN）是由国家信息中心、中国移动通信集团有限公司、中国银联股份有限公司、北京红枣科技有限公司共同发起和建立的跨云服务、跨门户、跨底层框架，用于部署和运行各类区块链应用的全球性基础设施网络。据了解，自2019年10月15日正式发布以来，BSN历经半年的商用测试，不断推动全球化网络建设部署，积极开展底层框架技术适配和标准制定，有序推进运营方案设计和产品开发，加快完善技术支持和服务保障，圆满完成各项商用准备工作。内测期间，有超过2000多位个人和企业开发者试用了BSN，并对BSN所创新的服务模式和良好的产业生态给予了高度评价。

国家信息中心主任刘宇南首先致辞。他表示，热烈祝贺区块链服务网络商用正式启动！目前，区块链服务网络（BSN）各项功能已趋于稳定，同时还催生了公益慈善、物品追溯、电子发票等一批创新应用，并已在今年新冠肺炎疫情防控中发挥了积极作用。BSN应立足当前，着眼长远，进一步整合要素资源，持续优化完善，促进区块链技术快速普及和创新实践，为加快新旧动能转换、推动经济高质量发展提供有力支撑。

中国移动副总裁李慧镝在致辞中表示，区块链服务网络（BSN）正式商用后，将以一种新的数据基础设施、新的服务运营模式和新的价值发展理念，赋能智慧化产业转型、数字化经济发展与现代化社会治理。中国移动将继续携手BSN，聚合政产学研优质合作伙伴，在技术标准、网络资源、能力应用、产业资本、媒体宣传各方面开展深度合作，持续提升BSN服务水平和支撑能力，打造健康繁荣的产业开放生态。

中国银联执行副总裁涂晓军在随后的致辞中指出，区块链是近年的技术热点、商业热点，同时也是国际热点。区块链服务网络（BSN）正式启动商用，恰逢其时，意义深远。BSN作为跨公网、跨地域、跨机构的全球性区块链基础设施，将成为我国数字经济新型基础设施建设的底座和基石。中国银联将持续地把自身的科技优势、支付优势、金融优势注入BSN，共同打造美好的数字经济未来。

区块链服务网络发展联盟理事长单志广全面介绍了BSN国内外公共城市节点部署情况、商用后价格体系、BSN的生态体系、BSN跨云服务、跨门户和跨层框架的具体内容。他指出，目前，BSN已在全球成功开通了超过100个公共城市节点，实现了亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲六大洲BSN城市节点部署，一张覆盖全球的跨底层技术框架、跨云服务、跨门户的区块链基础设施网络加快成型。正式商用后，BSN的价格由TPS（计算力）、存储和流量组成，采取预付费和后付费混合模式为客户提供精细准确、按需选择的价格机制。同时，积极打造面向极致服务体验和鼓励公平竞争的产业生态，创新合作机制，发挥市场活力，提升智能化运营和服务能力，引领行业健康发展。BSN将持续推动跨云服务、跨门户、跨底层框架发展，并通过建立五级安全机制确保全网全链数据安全。未来，BSN将不断推动技术创新和性能优化，提供基于区块链技术所实现的、多行业通用的基础资源环境。最后，单志广代表区块链服务网络发展联盟发布《区块链服务网络技术白皮书》，并启动BSN国际版的海外公测。

随后，大会组织了BSN合作单位畅谈合作心得，杭州市下城区委副书记、杭州市下城区人民政府区长柴世民、中国移动通信集团设计院有限公司副院长、总工程师高鹏，Linux基金会超级账本亚太区副总裁Julian Gordon，Braveno创始人和CEO（原以太坊运营总监）Mathias Groennebaek，亚马逊AWS中国区战略电信业务总监陈涛、中国民生银行信息科技部副总经理刘海波、北京百度网讯科技有限公司百度智能云区块链产品负责人刘尧等BSN合作方代表，分享了与BSN在技术研发、网络建设、业务拓展、生态构建等方面的合作经验，期待在技术研发、框架适配、业务创新等更多领域与BSN开展更紧密的合作，共同推动区块链产业发展。北京一采通信息科技有限公司、中科扶云（杭州）科技有限公司作为开发者代表做了区块链招投标、区块链政务主题介绍，分享产品研发、运营经验，高度评价了BSN提供的轻松、灵活、经济的基础环境。

最后，BSN发起各方以圆桌论坛形式针对BSN未来发展进行了更深层次的探讨。各方表示，将秉承BSN打造面向全球的区块链底层基础设施的理念共识，共同加快区块链核心技术协同攻关和标准规范体系制定，广泛聚合区块链行业内外的优势资源，在战略协同制定、技术合作研究、产品联合研发、市场共同开拓等方面持续开展广泛深入合作，推动BSN发展迈上新台阶。

至此，区块链服务网络（BSN）商用启动大会圆满结束。BSN正式进入商用，但对于BSN生态的不断优化，基础设施服务能力的性能提升，全球区块链技术的发展演变等将等待着我们深入探索和持续完善。相信在不久的将来，BSN将真正成为覆盖全球的区块链价值互联网，在底层架构搭建、数据孤岛治理、信息技术融合、产业生态赋能等多方面发挥更加积极的基础性支撑作用，成为大国重器和数字产业生态的系统构建与“新基建”高质量发展的重要引擎，为推动区块链技术进步、构建世界级区块链价值互联网做出巨大贡献。

(责编：毕磊、夏晓伦)