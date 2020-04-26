原标题：24小时公益直播接力，快手老铁与大咖共度世界读书日

4月23日，以“e阅读，让生活更美好”为主题，2020年中国数字阅读云上大会正式在线开幕。本届大会首次采取线上虚拟会场形式，以开设网络官方互动平台的形式，设置开幕式、阅享品牌馆、阅听朗读馆、云上会大咖等内容板块，全方位展现5G给数字阅读及泛文化行业带来的变化。

快手作为阅享品牌馆的参与方，联合中国青少年发展基金会展开24小时公益直播接力活动，邀请许知远、吴晓波、樊登、李洱等作家、学者、企业家，为老铁推荐好书，分享阅读体验。希望通过这种方式，激发全民的阅读兴趣。据了解，此次活动的打赏收益将全部捐献给中国青少年发展基金会，用于为云南、四川等地的乡村小学援建“快手——希望工程图书室”。

让世界上的所有人，无论阶层、年龄都能享受到阅读的乐趣，是世界读书日设立的意义，也是快手举办这次直播接力活动的初衷。通过技术赋能，引领数字阅读，让老铁们可以打破时空限制，通过一部手机便可以聆听这些文学大师的分享，参与阅读和讨论，享受阅读的乐趣。

此次直播接力活动新颖的形式和优质的内容吸引了大量老铁的参与。据统计，截止到活动结束，累计共有1124万名网友观看直播，点赞数超33.9万，直播总收益达16.25万元。另外，“公益之星”快手著名说书人“尘客将军”额外向中国青少年发展基金会捐赠6万套总价值90万元的图书和10万元现金，和快手共同助力乡村孩子们的读书梦。“今天真是受益匪浅”“作为文学毕业生今天更坚定了我要成为作家的想法“”希望快手多办些这样的活动”……临近结束老铁们仍意犹未尽，直呼听得过瘾。

大咖直播接力24小时不停歇，立体多维分享让老铁应接不暇

茅盾文学奖获得者李洱于中午十二点在“阅文作家”（ID：yuewenzuojia）直播间和大家见面。虽然是快手直播首秀，李洱很快适应了“老铁文化”，主动称呼“老铁”。

直播中，他畅谈创作《应物兄》的心路历程、长篇小说字数删减的权衡、创作瓶颈等话题。好书推荐环节，李洱向大家介绍了自己的阅读喜好：“我喜欢的作品是如加缪的《鼠疫》那般对人的经历、生存的欲望做出分析，并能真实地映射出生活......我希望大家多读经典，感受伟大作家的思想跳动，因为他们的成功和失败都会给我们现实的启示。”

“见到许老师真亲切““下午刚看了《十三邀》，没想到在快手看见许老师”......手持茶杯，席地而坐，晚上八点，单向空间创始人、《十三邀》主创许知远依旧和节目中一样，以舒服自在的状态亮相“单向空间OWSPACE”（ID：owspace2020）直播间，和他的朋友诗人戴潍娜、艺术家于默、学者成庆促膝漫谈，“把麦”言欢，分享一本书的故事。

在两个小时的直播里，许知远和他的朋友们分别探讨了疫情期间的感受，并根据各自的阅读经验，为快手老铁推荐书目。谈及首次直播的感受，许知远表示：能以直播方式，见到老朋友非常开心，迫不及待想要阅读大家推荐的书目。

快手老铁对于许知远的出现也非常惊喜，频繁留言互动：“印象中对你冲击最深的对话是哪段？”“国内你最想对谈的嘉宾是谁？”等问题，许知远都巧妙化解。直播结束前，许知远谈到了阅读对自己的意义，他说：“所有的阅读都是自我寻找的过程，这个过程有许多的意外、邂逅，它能带你通向另一个世界。”

被誉为中国最出色财经作家的吴晓波（ID：1536592410）也携新作出现在直播间。谈及阅读的意义，他表示：“书让我们人生的长度和宽度都能得到极大的延展，也能破解我们的困境，让我们可以到达那些两只脚永远无法到达的角落，去触摸那些思想”。同时吴晓波也给观看直播的老铁们敲了个“警钟”，“书可以影响我们，但不能占领我们。我们要学会在阅读中建立自己的价值观，成为思想独立的人”。

除了各领域顶级大咖的深度分享，此次直播接力还有更多维度，满足老铁们对多元化内容的需求。凌晨两点，心理学研究者以“一个故事一壶酒”为主题和老铁们探讨失眠问题；早上七点，专业主播顾慕在直播间读诗，用文学唤醒你的耳朵；中午十点，快手百万粉丝书评人阿豪在直播间讲述罗贯中师徒俩智斗朱元璋的民间故事......

浙江网作协副主席蒋胜男、作家苏岑、“樊登读书”发起人樊登、阅文集团白金作家“囧囧有妖”“会说话的肘子”等也参与了此次24小时直播阅读接力活动，以应接不暇的定制化内容陪伴老铁共度世界读书日。

快手多管齐下，打造繁荣线上阅读生态

据了解，此次活动并非快手首次以短视频+直播赋能出版行业。4月10日，快手全面开启以“陪你读书”为主题的“快手读书月”活动，由明星大咖、百家出版社、书店、读书创作者带头，邀请快手网友共同参与分享好书的活动，并通过直播的方式与大咖嘉宾联动，共同号召网友发现阅读的美好，分享阅读经验。截至目前，已经有100多家图书出版机构、50多位名人以及站内热爱读书的用户发布近35万个分享书籍的短视频，视频总播放量近13亿。

4月17日至4月23日，“樊登读书”和快手共同发起“知识TALK秀”系列直播，任泉、路一鸣、王雪纯、苏芒、俞敏洪、古典，以及樊登分享他们的阅读经历与思想精粹。七位领读人，连续七天直播，在快手遇见求知的乐趣。

4月20日，“中国出版协会”通过快手号直播“书香中国，全面小康”世界读书日主题活动论坛。在世界读书日到来前夕，邀请十三位出版界专家学者与快手老铁分享关于“推进全民阅读，建设书香社会“的精彩观点。

4月23日上午，辽宁省第九届全民读书节开幕式在快手“辽宁读书”（ID：1874106197） 全程直播，同时在全省14个市的官方快手读书账号联动直播。截至活动结束，总观众人数超37万人，点赞超100万，通过弹幕抽奖的方式发出上万份图书及优惠券，“惠谷”阅读卡等奖品。

开幕式上名家云集，著名作家高洪波、曹文轩、滕贞甫、月关、班宇，著名读书推广人樊登分别在现场和线上分享创作心得和与书相伴的成长经历、阅读感受。国际知名钢琴家郎朗在线分享读书心得，为网友荐书。评书表演艺术家刘兰芳，辽宁籍音乐人霍尊、李杰，芭蕾王子吕萌，在线朗诵主题图书选段。辽宁新生代作家、“铁西三剑客”之一的班宇，在现场接受访谈，与网友分享创作心得。

本着以科技赋能知识普惠，提升普通人幸福感的理念，快手打造了繁荣的线上阅读生态。据相关数据显示，目前快手拥有近2.2万的读书品类创作者，覆盖了150多家出版社、60多家书店以及超过1万多名快手读书达人。他们主要以书籍推荐、故事讲播和图文小说连载的形式，频繁且稳定地输出原创内容。而快手社区高黏性的用户属性，也使得读书创作者较容易通过直播打赏或电商的方式变现。

阅读生态的繁荣得益于快手的政策帮扶。据了解，快手与今年3月开启“百万云书铺”计划，通过多种方式，帮助文化出版行业获得更多流量，实现多渠道增收。

相关负责人表示，5月快手还将开启线上书市。除了指导与流量帮扶外，快手还会帮助不擅长书籍售卖的合作方，对接优质分销达人，助力售卖；为善于书籍售卖的站内读书达人，对接优质正版货源，由此形成B端变现闭环，促进合作方全面增收。

(责编：毕磊、夏晓伦)