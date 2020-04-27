蚂蚁金服CEO胡晓明：5G车联网助力出行服务数字化

4月27日，支付宝宣布小程序与小鹏汽车车载系统全面互通，今后车主出门便能享受更便捷高效的出行生活。这也是支付宝继上汽之后，联合车企打造的又一个5G数字出行样板。

据介绍，将来用户坐在车里，无需手机，只要动动嘴，上至交通出行、影音娱乐，下到休闲购物、理财养生，各类生活服务统统能安排上。同时，基于车载支付技术，车上语音还可购物买买买，这样的车又被网友称为“一辆名副其实的载人购物车”。

蚂蚁金服CEO胡晓明表示，“过去四年，支付宝在共享单车、网约车、公交地铁等领域致力于通过技术和产品，助力出行服务数字化。在5G车联网领域也要做‘新基建’，进一步向车企及生态服务商开放，联手助力汽车产业及用户出行升级。”

据公安部数据显示，2019年全国私家车保有量首次突破2亿辆。汽车已经成为不少人的生活必需品，而大部分汽车尚未实现数字化。通过数字化升级，车主能享受到更便利的服务。通过小程序可以远程调用车上服务，查看里程、门窗和充电状态、甚至上锁、解锁；还可以进行试驾、购车，相当于把“4S店”搬上手机。

胡晓明表示，为将更多的服务业数字化，搬上手机，今年3月，支付宝全面升级为数字生活开放平台，宣布通过开放平台战略、数字经营赋能，帮助服务业实现数字化升级。“这次推出的数字出行是继数字景区、数字市民中心、数字生活城市后的又一样板。”（牛广文）

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