人民网>>财经

国务院“点名”互联网医疗 “数字健康新基建”前景可期

2020年04月29日19:44  来源：中国网
 

　　新冠疫情期间催热的互联网医疗，28日再被国务院“点名”。当日召开的国务院常务会议明确，要适应群众数字消费新需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗等应用。

　　依托互联网技术的远程医疗，在新冠疫情期间发挥了和正在发挥着前所未有的作用。以行业龙头阿里健康为例，其在1月下旬迅速推出的针对湖北地区的线上义诊服务，一定程度上缓解了武汉“封城”后当地医疗资源紧张、患者就医难的问题，该项服务后期推向包括北京在内的其他地区，并在全球疫情蔓延时迅速推广至全球，其所代表的互联网医疗技术在国际舞台的初露锋芒，让人印象深刻。

　　不同于社会上对于“远程医疗”等同于“拉根网线，远程看病”的认知，远程医疗不仅链接了医生与患者，也为医生和医疗机构之间的交流搭建了平台。就在28日，由马云推动的非洲医护培训计划第6个专场培训在“云端“召开，来自非洲22个国家的超1600名医生在线交流。该项交流通过搭建互联网平台，将中国一线抗疫医生的经验远程共享给全球，也被认为是疫情期间远程医疗的经典实战案例。

　　相较于传统诊疗，远程医疗的优势在于依托互联网技术，迅速实现医疗资源在空间和时间上的均衡有效配置。这一优势在新冠疫情期间已得到较大程度的发挥，而在日常情况下，鉴于中国国内尚存在较为明显的医疗资源的不平衡配置现状，远程医疗更是大有可为。

　　由此便不难理解，自2月份以来，国家卫生健康委陆续出台政策，鼓励开展互联网医疗的实践，以应对疫情中慢病患者不方便线下就医等难题，而包括阿里在内的互联网公司亦不负众望，依托互联网技术积极参与抗疫，得到了社会各界的认可。这也是此次国务院常务会议“点名”远程医疗的重要背景。

　　事实上，依托大数据、云计算和人工智能(AI)，互联网对于医疗行业改变远不止于此。长远来看，这些技术与医疗的结合，其影响将不亚于5G技术对于未来社会的影响。上述技术的有机结合，有望大大提升诊断、手术、零售、慢病管理、公共健康管理等各方面的效率，由此迅速为多个场景的医疗健康需求提供解决方案。在不断更新社会认知的同时，一个名为“数字健康新基建”的新事物隐然成形。

　　有理由相信，经此一疫，在政策与社会需求的双重“刺激”下，以远程医疗为代表的“数字健康新基建”势必加速，并将成为未来一段时期中国医疗健康行业的一大看点。

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved