国务院“点名”互联网医疗 “数字健康新基建”前景可期

新冠疫情期间催热的互联网医疗，28日再被国务院“点名”。当日召开的国务院常务会议明确，要适应群众数字消费新需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗等应用。

依托互联网技术的远程医疗，在新冠疫情期间发挥了和正在发挥着前所未有的作用。以行业龙头阿里健康为例，其在1月下旬迅速推出的针对湖北地区的线上义诊服务，一定程度上缓解了武汉“封城”后当地医疗资源紧张、患者就医难的问题，该项服务后期推向包括北京在内的其他地区，并在全球疫情蔓延时迅速推广至全球，其所代表的互联网医疗技术在国际舞台的初露锋芒，让人印象深刻。

不同于社会上对于“远程医疗”等同于“拉根网线，远程看病”的认知，远程医疗不仅链接了医生与患者，也为医生和医疗机构之间的交流搭建了平台。就在28日，由马云推动的非洲医护培训计划第6个专场培训在“云端“召开，来自非洲22个国家的超1600名医生在线交流。该项交流通过搭建互联网平台，将中国一线抗疫医生的经验远程共享给全球，也被认为是疫情期间远程医疗的经典实战案例。

相较于传统诊疗，远程医疗的优势在于依托互联网技术，迅速实现医疗资源在空间和时间上的均衡有效配置。这一优势在新冠疫情期间已得到较大程度的发挥，而在日常情况下，鉴于中国国内尚存在较为明显的医疗资源的不平衡配置现状，远程医疗更是大有可为。

由此便不难理解，自2月份以来，国家卫生健康委陆续出台政策，鼓励开展互联网医疗的实践，以应对疫情中慢病患者不方便线下就医等难题，而包括阿里在内的互联网公司亦不负众望，依托互联网技术积极参与抗疫，得到了社会各界的认可。这也是此次国务院常务会议“点名”远程医疗的重要背景。

事实上，依托大数据、云计算和人工智能(AI)，互联网对于医疗行业改变远不止于此。长远来看，这些技术与医疗的结合，其影响将不亚于5G技术对于未来社会的影响。上述技术的有机结合，有望大大提升诊断、手术、零售、慢病管理、公共健康管理等各方面的效率，由此迅速为多个场景的医疗健康需求提供解决方案。在不断更新社会认知的同时，一个名为“数字健康新基建”的新事物隐然成形。

有理由相信，经此一疫，在政策与社会需求的双重“刺激”下，以远程医疗为代表的“数字健康新基建”势必加速，并将成为未来一段时期中国医疗健康行业的一大看点。

(责编：许维娜、夏晓伦)