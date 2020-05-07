人民网>>财经

商务部：“五一”期间全国农产品市场供应充足 价格下降

2020年05月07日17:25  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）5月7日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，“五一”假期，全国农产品市场供应充足，价格下降。

据商务部监测数据显示，重点联系的全国50家大型农副产品批发市场肉菜日均交易量持续超过20万吨，与2月初相比，增幅保持在70%以上。其中，肉类需求明显提升，日均交易量比2月初增长12倍，比清明节假期增长四成。5月5日，猪肉批发价格每公斤42.86元，比3月底下降8.2%，牛肉、羊肉、白条鸡价格比3月底分别下降0.6%、1%、1.4%，30种常见蔬菜平均价格每公斤4.16元，比3月底下降7.3%。

高峰表示，新冠肺炎疫情发生以来，农副产品批发市场积极发挥主渠道和蓄水池作用，有效保障了农产品供应和价格基本稳定，为打赢疫情防控阻击战提供了有力支撑。2月初至今，50家大型农副产品批发市场肉菜交易量累计已超过1600万吨。3月以来，随着国内疫情逐步缓解，各地复工复产、复商复市、复学复课步伐加快，餐饮等消费需求逐渐恢复，肉菜交易量呈现阶梯状增长态势。3月15日起，50家市场日交易量较2月1日增长超过50%，3月30日起增长超过60%，4月下旬起增长超过70%。4月底以来，商超、餐饮等各类零售终端为“五一”假期密集备货，带动批发市场交易量继续回升。市场经销商户普遍反映，农产品流通网络运转已基本正常，目前交易量已恢复到去年同期的85%-90%，有的已恢复到去年同期水平。

下一步，商务部将按照党中央、国务院决策部署，继续加强对农副产品批发市场等各类流通主体的指导，在落实好常态化疫情防控措施的同时，坚持保障市场供应和促进农副产品销售两手抓，坚持应季对接采购和建立长效机制相结合，把农副产品货源组织、储备和调运工作落实落细，更好发挥引导生产、保障民生、满足消费的作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved