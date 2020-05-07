商务部：“五一”期间全国农产品市场供应充足 价格下降

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）5月7日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，“五一”假期，全国农产品市场供应充足，价格下降。
据商务部监测数据显示，重点联系的全国50家大型农副产品批发市场肉菜日均交易量持续超过20万吨，与2月初相比，增幅保持在70%以上。其中，肉类需求明显提升，日均交易量比2月初增长12倍，比清明节假期增长四成。5月5日，猪肉批发价格每公斤42.86元，比3月底下降8.2%，牛肉、羊肉、白条鸡价格比3月底分别下降0.6%、1%、1.4%，30种常见蔬菜平均价格每公斤4.16元，比3月底下降7.3%。
高峰表示，新冠肺炎疫情发生以来，农副产品批发市场积极发挥主渠道和蓄水池作用，有效保障了农产品供应和价格基本稳定，为打赢疫情防控阻击战提供了有力支撑。2月初至今，50家大型农副产品批发市场肉菜交易量累计已超过1600万吨。3月以来，随着国内疫情逐步缓解，各地复工复产、复商复市、复学复课步伐加快，餐饮等消费需求逐渐恢复，肉菜交易量呈现阶梯状增长态势。3月15日起，50家市场日交易量较2月1日增长超过50%，3月30日起增长超过60%，4月下旬起增长超过70%。4月底以来，商超、餐饮等各类零售终端为“五一”假期密集备货，带动批发市场交易量继续回升。市场经销商户普遍反映，农产品流通网络运转已基本正常，目前交易量已恢复到去年同期的85%-90%，有的已恢复到去年同期水平。
下一步，商务部将按照党中央、国务院决策部署，继续加强对农副产品批发市场等各类流通主体的指导，在落实好常态化疫情防控措施的同时，坚持保障市场供应和促进农副产品销售两手抓，坚持应季对接采购和建立长效机制相结合，把农副产品货源组织、储备和调运工作落实落细，更好发挥引导生产、保障民生、满足消费的作用。
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