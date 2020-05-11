原标题：我是基层带货"官"①人大代表吴云波 快手带货搞"吃播"

中国青年网北京5月7日电 (记者 张玘云) “牧民之子，想为农牧民办点实事儿。”全国人大代表，内蒙古通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记吴云波在自己的快手账号主页简介里，写了这么句话。

蒙语称乡镇为“苏木”，称村为“嘎查”。扎根基层的老吴粉丝数量不算高——14.3万。可他还真就凭借这个账号，带着乡亲们在疫情期间，打开了销售僵局。

“牧民之家”：为嘎查乡亲添一个新身份

2014年，吴云波牵头成立了“玛拉沁艾力”养牛专业合作社——玛拉沁艾力是“牧民之家”的意思——这个“牧民之家”通过股份制合作社的方式，凭借“党支部+合作社+基地+牧民”的运作模式，带领、帮助乡亲们脱贫。

畜牧但不破坏环境，是牧民们对“家”的保护。吴云波说，合作社要“走生态环保、绿色发展之路，走产业脱贫、乡村振兴之路”。这个理念同时体现到了合作社黄绿相间的商标中，“绿色寓意绿色发展，黄色代表丰收。”

在吴云波的带动下，全嘎查234户人家中有207户加入了合作社，并以现金、耕地和牛三种形式入股。“村里的牧民，基本都是我们的股东。”吴云波说。

埋头苦干四年，“玛拉沁艾力”养牛专业合作社至2019年底总资产达5800万元，分红6次，累计分红达到767.65万元，全嘎查77户建档立卡贫困户实现整体脱贫，人均年收入1.58万元，还带动了周边嘎查55户家庭脱贫。吴云波也先后获得“全国脱贫攻坚奖奋进奖”和第23届“中国青年五四奖章”。

2019年，在农业农村部向社会公布的24个农民合作社典型案例中，玛拉沁艾力养牛专业合作社排在第一位。

直播带货：为产品外销开一扇新窗

在吴云波看来，快手是个“接地气、门槛低、受众广”的“短视频+直播”平台。他物尽其用，利用自己的快手账号去给乡亲们的产品打广告。于是，网友们看到了风声呼啸中，这个憨厚的汉子两腿前后岔开，一副冲锋的姿态，不太流利地对着镜头大喊：

“我们的口号就是……嗯……有多少牛，去说多大市场;不是说市场有多大，我们就争取做多大!我们宁愿市场上缺肉!我们也不做缺德买卖!一生只做绿色好牛肉!”

吴云波告诉中国青年网记者，春季本是销售旺季，但因为疫情，传统销售模式受阻，销量明显下降。情急之下，他不得不大胆尝试“直播带货”。

没有奇迹，初试败北——吴云波的直播间“粘不住”观众，一件产品都没卖出去。老吴没有气馁，静下心来琢磨自己的民族特色。快手平台注意到了他，也通过推送、引流来帮助草原上的牧民们。于是，网友们又见到了仨大老爷们儿挤在一部手机前搞“吃播”。一位大汉演唱草原题材的民族歌曲，悠扬动听;又一位大汉做“人肉广告牌”，肃穆地把产品logo擎在胸前，时而伸出一两根手指比心点赞;吴云波认真地煎烤，叉起牛肉伸到手机前请网友品鉴——边忙活，边努力地挤起嘴角微笑，偶尔局促地撇向镜头外一眼，想来是看“队友”有无提示。一场没有靓丽美女、没有生花妙语的带货直播，却也深得网友喜爱。有说馋死个人的，有夸歌好听的，有提问为啥旁边那汉子一直不说话的——另一条评论回复“他也得会说汉语啊”。

“十几次直播下来，销售额有十几万，相当于线下门店一个月的销售额。最高的一次卖了将近2万元的货。” 吴云波高兴地告诉中国青年网记者，“只要肯努力，靠这个平台直播带货，也是个脱贫致富的途径。”

为品牌代言，为牧民卖货，是吴云波搞直播的动力。为了适应网络销售，吴云波带着同事们钻研、摸索，改变了一些产品的销售形式。牧民们实在，过去即便是小包装的牛肉产品，也有一斤的量。如今，为了适应不同消费需求，肉制品有了150克的小包装，销售方式更加灵活。

吴云波看准商机，打算在快手上继续直播下去，保质保量，树立起品牌形象，还计划优化自己的直播团队，拓宽直播渠道，争取吸引年轻人回乡务工、创业，振兴乡村，做家乡的“雄鹰”。

交流互动：为深入基层寻一条新路

借助平台直播带货，倾听民意、与群众互动交流，也是吴云波对短视频平台寄予的厚望。他甚至在快手账号简介里留了个手机号——拨打这个电话，既可以寻求售后服务，也可以用来反映意见。

乡亲们手机里大都有几个短视频App。对吴云波来说，短视频平台，也算是跟网友们唠家常嗑、听体己话的“田间地头”。他告诉中国青年网记者，不仅想通过快手与农牧民交流，分享养殖、办合作社等方面的经验，还希望借助平台深入基层，听民意、解民忧。

4月25日，吴云波在快手发布了一条视频，向大家征集关于“乡村振兴”的建议，计划将群众最关心的问题整理提交到全国两会上，这条视频获赞超43万，评论超1.2万，得到了“老铁”们的热烈反馈。

短视频平台的用户互动固然不能代表所有群体的意见，但仍不失为一个创新的、可资观照的民意沟通渠道。吴云波诚挚且认真，大胆也仔细。偶尔遇到一些没有分寸的调侃乃至质疑、嘲讽，老吴也不急不恼：“只要我走得正，咱就问心无愧。只要我的初心是发自肺腑地去帮助老百姓，所谓的‘黑’‘喷’也就不攻而破了。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)