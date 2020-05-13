四部门：做好中小学幼儿园教师招聘 促进大学生就业

人民网北京5月13日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，近日，人力资源社会保障部、教育部、中央编办、财政部印发《关于做好2020年中小学幼儿园教师公开招聘有关工作的通知》，要求各地提高认识、统筹谋划，稳存量、拓增量，扎实做好2020年中小学幼儿园教师公开招聘工作，多措并举促进高校毕业生就业，全面加强教师队伍特别是基层教师队伍建设。

通知明确，加强中小学教职工编制保障，加大幼儿园教师补充力度，按要求对教师公开招聘实施“先上岗、再考证”措施。按照艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作有关规定，适当放宽招聘条件，鼓励高校毕业生到艰苦边远地区中小学幼儿园任教。做好“特岗计划”招聘组织实施工作，2020年中央“特岗计划”教师招聘工作对湖北省招聘计划和湖北籍以及湖北高校毕业生予以适当倾斜支持。加大就业政策落实力度，支持民办学校积极吸纳就业。

通知要求，各有关部门要落实工作责任，加强协调配合，细化政策措施，吸纳更多高校毕业生从教。各地要结合实际，尽快启动工作，及时发布招聘公告，多种途径广泛推介招聘信息。

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(责编：林露、李昉)