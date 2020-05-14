五百余项举措助力中小微企业转型

本报北京5月13日电 （记者陆娅楠）为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，加快各行业各领域数字化转型，帮扶中小微企业渡过难关和转型发展，5月13日，国家发展改革委联合145家单位，通过线上方式共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”（简称“伙伴行动”），支持中小微企业降低数字化转型成本、缩短转型周期、提高转型成功率。

“伙伴行动”旨在形成多方合力，推行普惠性“上云用数赋智”服务，培育数字经济新业态。中国科学院科技战略咨询研究院大数据战略研究中心执行主任冯海红介绍，2018年我国数字经济规模已达31.3万亿元，数字经济发展规模已位居世界前列，但企业数字化转型比例仅有25%。

“在数字经济的大浪潮下，我国企业数字化转型仍处于初级阶段，面临大量急需解决的实际困难。占我国企业总数99%以上的中小微企业，如何乘数字化转型契机的东风，实现脱困和高质量发展，是当前亟待解决的突出问题。”冯海红说。

紧密围绕解决中小微企业“不会转、不能转、不敢转”问题，此次“伙伴行动”共同构建“政府引导—平台赋能—龙头引领—机构支撑—多元服务”的联动机制，加强跨部门、跨区域、跨行业以及供给需求、线上线下、产业链上下游协同，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数赋智”服务。

启动会上，“伙伴行动”联合发起单位共同发布《数字化转型伙伴行动倡议》，首批推出500余项面向中小微企业的服务举措，提供从信息对接、开放资源、能力扶持、软硬件支持、供应链支撑、咨询服务、专业培训到平台基地建设、整体解决方案、针对性金融支持、生态搭建等全方位、全链条服务。

“中小企业在疫情过后，不是简单回到过去，或低水平拉锯。借助行动，中小企业可打造数字供应链，在更高层面整合物资流、人才流、技术流、资金流等传统生产要素，以此构建具有世界先进水平的数字化供应链体系，在转型升级中寻找增量突破。”中国社科院信息化研究中心秘书长、信息化与网络经济室主任姜奇平说。

中小微企业可通过登录国家发展改革委门户网站、中国政府网“数字化转型伙伴行动”专栏，人民网“数智中国”或各参与单位渠道获取相关信息和服务支持。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

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