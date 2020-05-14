美联储主席鲍威尔：美国经济存在重大下行风险

“美国经济前景高度不确定，存在重大下行风险”，美国东部时间13日上午9点，美联储主席鲍威尔在讲话中坦言。
就在美国确诊病例突破135万之时，鲍威尔的讲话让市场的心再次悬了起来。鲍威尔表示，“这次衰退的范围和速度尚无现代先例，比第二次世界大战以来的任何衰退都要严重得多。我们看到经济活动和就业率急剧下降，过去十年的工作机会已经被抹去”。
鲍威尔13日讲话的态度与上个月早些时候的讲话形成鲜明对比，他上个月的讲话认为反弹可能是“相当快的”和“稳健的”。市场认为，美联储的这一转变反映出新冠疫情已经造成沉重的就业压力和经济损失，以及复苏停滞的可能性越来越大。
至于最受关注的负利率问题，鲍威尔也作出了回应，“美联储对负利率的观点没有变化，我们当前并未考虑负利率”。
此前由于美国经济各项指标亮起红灯，关于美联储会否采用负利率的声音渐起。12日，美国总统特朗普在推特上表示，“只要其他国家受益于负利率，美国也应该这么做”。上周四，美国联邦基金期货市场的定价显示，美国的利率将从今年秋季开始变为负值。美联储基金期货则显示，预计在2021年初之前出现负利率。
目前，欧洲央行与日本央行都实行了负利率政策。欧洲央行于去年9月调降存款机制利率10个基点至-0.5%；日本央行从2013年初开始实施大规模货币宽松政策，并于2016年初推出负利率政策，基准利率为-0.1%，且维持10年期国债收益率目标在约为0。
不过，自上周五以来，多位地区联储主席，如里士满联储主席托马斯·巴金和芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯，都抨击了负利率的想法，并表示美联储没有负利率计划。鲍威尔也曾明确表示，负利率不会成为在疫情暴发期间美联储支撑经济的政策选项，美联储会聚焦于其他“流动性工具”以保持流动性以及金融市场稳定运行。
此次，鲍威尔也再次强调了这一点，称美联储将继续充分使用各种工具，直至危机过去，也可能需要额外的政策措施，以避免对经济造成长期损害，同时指出，“负利率不是我们所关注的”。
鲍威尔讲话之后，美股开盘涨跌不一，道指跌104.98点，或0.44%，报23659.8点；纳指涨8.61点，或0.1%，报9011.16点；标普500指数跌5.86点，或0.2%，报2864.26点。美元指数则在鲍威尔讲话之后短暂下跌至三日低位，后出现反弹。
北京商报综合报道
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