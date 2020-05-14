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商务部：第二届“双品网购节”总销售额达1825.1亿元

2020年05月14日16:57  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月14日电 （栗翘楚）4月28日至5月10日，商务部会同工业和信息化部、国家邮政局、中国消费者协会，开展了第二届“双品网购节”促销活动。在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，活动期间，参与电商企业达115家，品牌超十万个，网络店铺超百万家，总销售额达1825.1亿元人民币，较首届活动增长超过1.37倍，带动同期全国网络零售额超4300亿元，同比增长20.8%，其中实物商品网络零售额超3800亿元，同比增长33.3%，活动参与商品获好评率达98%以上，有力促进消费回补和潜力释放。

活动呈现出以下几方面亮点：

一是新老国货表现亮眼。消费者特别是年轻消费者对国货认同感明显提升。有的电商平台上，500多家老字号的成交额超10亿元。多家电商众筹平台的上线新品数量增幅超过60%。有的电商平台推出反向定制国货新品，销量同比增长3倍。

二是新热点不断涌现。活动期间，体感游戏机销量同比增长13倍，节能电器增长2倍，按摩椅、划船机销量翻一番，智能产品、绿色食品增长20%以上。例如，我国某电商平台上，智能数码产品销量增长113%，5G手机销量增长90%。

三是积极缓解出口外销压力。电商平台纷纷开设出口转内销产品销售专区、专场，助力外贸企业对冲外需下滑影响。近万家外贸企业入驻电商平台，有的企业一天卖出1.6万单，和活动前相比，日均销量增长300%。

四是扶贫助农促进城乡双向流通。活动期间，全国农村网络零售额同比增长40%，其中国家级贫困县网络零售额增长超50%，农村消费潜力进一步释放；另一方面，“双品网购节”有力推动农产品进城，活动期间，全国农产品网络零售额增长超过70%。

五是直播带货持续火热。各商家与电商平台加快营造直播等消费新场景，全网直播场次超过70万场，观看人数超过29亿。活动期间，有的参与企业联合汽车生产企业，直播销售新车4000余辆，销售额超6亿元；有的联合主流媒体推出带货公益直播，3小时销售额超过5亿元。

六是网购带动线下消费恢复。活动促进了生活服务业线上消费，引流线下店铺。全网在线餐饮销售额环比上月同期增长68%；在线旅游销售环比增长超过150%。“五一”期间，有的电商平台上，武汉市餐饮线上日均消费较前一周增长超过113%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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