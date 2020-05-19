两市仅8家一季度营收呈同比正增长 国内百货积极谋转型

“挺过了大萧条，没能熬过新冠肺炎”——美国本土零售连锁百年老店彭尼百货（J.C.Penney）于15日宣布申请破产。记者注意到，自全球疫情暴发以来，包括尼曼马库斯、彭尼百货、梅西等多家百货公司纷纷申请破产保护，全球零售业或正经历一场破产潮。

国内零售企业也纷纷通过少开新店、闭店止损进行“自救”。记者注意到，随着当前国内疫情逐步好转，美妆产品成为百货中最先迎来反弹的品类。业内人士认为，未来国内零售业更需要开发能立足本国特色新业态，在精细化管理层面下功夫。

受疫情影响和长期债务问题，美东时间5月15日，彭尼百货公司宣布申请破产。彭尼百货表示，已向得克萨斯州南部地区的联邦破产法院申请第十一章的保护，以保护其债权人。当地媒体称，这是在疫情期间美国零售业迄今为止出现的“最大受害者”。受此消息影响，彭尼百货股价暴跌近30%，网友纷纷唏嘘：“挺过了大萧条，没能熬过新冠肺炎。”

国外零售企业：

将进入重组阶段

据了解，彭尼百货曾是美国本土最大的百货公司，成立至今已有108年的历史。然而在过去9年中，彭尼百货连续8年亏损，亏损达44.5亿美元（约合300亿元人民币）。该连锁百货公司旗下有850多家商店，近9万名员工。彭尼百货表示，计划永久关闭一定数量的门店。

记者注意到，自全球疫情暴发以来，多家百货公司纷纷申请破产保护，全球零售业或正经历破产潮。其中，美国奢侈品零售商尼曼马库斯集团首当其冲。疫情期间，被迫暂时关闭了几乎所有门店，并已让大约1.4万名员工停薪休假。加之50亿美元的高额负债，于本月7日申请破产保护。

美国商务部发布的4月零售数据初值，环比下跌16.4%也是继3月下跌8.3%后，连续第二个月刷新该数据自1992年以来的单月最大跌幅。

广东亚太电子商务研究院院长、暨南大学博士生导师陈海权认为，近期全球零售业上演的破产潮，本质上是国外零售企业即将进入重组阶段。“国外大型零售企业在进化过程中，过度适应外部环境变化，为企业多元化发展带来过高的负债，而销售额增速又达不到还债的能力，这与当地经营环境、公司自身发展进程、经营策略有关，疫情只是加速了这一进程。”陈海权说。

国内百货“自救”：

少开新店、闭店止损

受疫情冲击，国内零售业的情况，从各大百货近期发布的一季度业绩报告中看得到一定反映。截至目前，A股沪深两市50家百货商场发布2020年一季报。其中，仅8家营收呈同比正增长，营收、净利润双增长的企业仅4家。

值得注意的是，超八成企业营收同比呈不同程度的下降，包括徐家汇、广百股份、南宁百货、供销大集等在内的多家企业营收、净利润双双负增长。

记者注意到，面对当下疫情带来的影响，国内零售百货企业纷纷调整战略布局——少开新店、闭店止损。永辉超市一季报显示，2020年一季度新开超市16家，mini店新增7家门店，闭店数量达到74家，并从今年4月起整合原十大“战区”为七大“战区”。王府井表示，疫情期间，旗下48家门店采取了临时闭店，复工复产后客流量锐减；今年一季度，王府井减少了6家门店。

总体来看，4月国内社会消费品零售增速情况符合预期。5月15日，国家统计局发布社消数据，2020年4月社会消费品零售总额为2.82万亿元，同比下降7.5%，降幅较3月收窄8.3个百分点。其中限额以上商品零售额1.01万亿元，同比下降1.5%，降幅较3月收窄11.4个百分点。

光大证券分析认为，4月化妆品类零售额同比增长3.5%，而3月零售额下降11.6%；纺织服装类零售额同比下降18.5%，降幅较3月收窄16.3个百分点。随着各地线下百货、购物中心开店比例进一步提升，线下客流恢复，初步具备反弹条件，但因疫情冲击幅度不同，区域仍有分化，预计龙头百货更具恢复弹性优势。

业内观点

精细化管理或成

零售转型新方向

疫情加速了传统百货业态衰落，未来零售业又将如何转型发展？陈海权认为，与国外零售业相比，目前国内零售企业仍处探索期，零售业提供服务的价值取向正在发生变化。“国内零售业更需要开发能立足本国特色新业态，在精细化管理层面下功夫。”

他表示，未来国内零售业将呈现两大发展趋势，一是大型化，深耕体验式、娱乐性服务；而是小型化，出现社区化与社交店等与消费者更密切的接触，能够提供打通“最后一公里”的精细化服务。

亮点

美妆最先迎反弹

值得注意的是，美妆品类在百货店总体上面积占比不大，但销售占比突出。

数据显示，多家百货公司的化妆品经营在2019年都实现了两位数增长，其中东百商业化妆品销售增长超过50%；王府井2019年化妆品销售比2018年增长31%，达44亿元。

同时，美妆行业也是此次疫情影响下最先迎来反弹的行业。

中国百货商业协会发布的最新消息显示，五一期间，广百和新世界大丸的化妆品同比都实现两位数字的增长；母亲节期间，广百美妆销售同比增长21%；王府井4月的化妆品销售已超同期9%；杭州大厦4月份化妆品实现两位数字增长，五一销售同比增长56%，预计5月底前追平前期销售缺口；资生堂公司3月销售恢复八成，4月实现两位数增长。

(责编：李栋、值班)