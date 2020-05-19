全国81城发贷款免息券 有营业执照小商家可上支付宝领取

记者获悉，从5月21日开始，三大政策性银行将联合网商银行，向小微商家和个体工商户发放百亿贷款免息券，第一批免息券将在全国81个城市发放，有营业执照的小商家可上支付宝领取。

具体来说，有营业执照的小商家小店们，可以在支付宝上搜索免息券，通过信用风控评估，有贷款额度的用户都可以领取免息券，第一批每人可以领取2张，每张代表1万元贷款的1个月免息权利。

领取后，商家就可以在支付宝App直接取用无接触贷款了，并且凭借免息券享受相应的利息减免。举个例子，小王有5万元贷款额度，想贷款一个月用来进货，那么领取免息券后，他就只需要为其中的3万元支付利息。

据了解，这次免息券的发放是由国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行等三大政策性银行牵头，向网商银行提供低成本资金，通过免息券形式精准滴灌小微企业，降低他们的贷款成本。

在3月13日的新闻发布会上，银保监会首席检查官杨丽平表示，鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的民营银行的业务合作，为小微企业精准滴灌，提高复产小微企业的贷款可获得性。

“因为这些主要依靠互联网运营的民营银行手中有大量的大数据，因为主要是借助互联网去运营，这是他经营上的特点，在资金来源特别是存款资金来源上不如传统的商业银行有那么多网点，吸存能力可能会弱一点。我们就鼓励政策性银行和商业银行通过给他转贷款，给他资金，利用他的大数据，因为他了解的客户很多都是小微企业，还有个体工商户，通过他来精准的滴灌到这些用户。”杨丽平说。

为了拉动经济，全国已经大范围向消费者发放消费券，并且对消费产生了显著的拉动效果，在今年五一，有800万小店甚至在消费券刺激下，完成了同比增长，率先打赢经济仗。网商银行行长金晓龙表示：此次我们优先选择在已发放消费券的81个城市发放免息券，正是希望消费券和免息券，两券双管齐下，共同促进小店的进一步回暖。（夏晓伦）

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