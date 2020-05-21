远程办公、在线教育需求增长 杨元庆:个人电脑不仅仅是消费品

新经济新动能

疫情期间，远程办公、在线教育、游戏需求增长，令PC、平板电脑、打印机等个人电子消费品迎来一轮小高潮。这是全球PC市场近十年来持续萎缩后，重新出现“抬头”态势。但受工厂停工、物流等影响，全球第一季度PC市场同比下滑。多个机构对今年第二季度全球PC市场预期不乐观，原因是消费者需求低迷导致该市场将面临更大的挑战。联想集团昨日发布了2019/2020财报，尽管坐稳全球PC市场第一，但国内市场却显得“头痛”。联想中国区方面表示，受疫情影响，国内PC市场同比下滑30%，对整个财年的情况目前尚难以得出结论。受业绩消息影响，昨日公司股价一度涨近8%，但尾盘转跌，当日收盘报价4.35港元。

文/广州日报全媒体记者 文静

近日，第十三届全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆围绕新基建、新消费等提出建议，个人电脑绝不仅仅是消费品，还是生产力工具。

预期：新冠肺炎疫情对PC行业影响将持续

据Strategy Analytics最新发布的《2020年第一季度全球笔记本电脑出货量和市场份额》研究报告显示，今年第一季度的全球笔记本电脑出货量为3790万台。同比下滑2％。

分析师指出，尽管来自教育以及商业办公等方面的需求将进一步刺激PC的短期增长。但预计疫情对PC行业产生的负面影响，将持续数月乃至四个季度。在中国市场，受新冠肺炎疫情影响，PC市场同比下滑30%。

杨元庆则认为，个人电脑绝不仅仅是消费品，还是生产力工具。在抗击疫情中，无论是在线教育、在线医疗、在线办公还是在线零售，都离不开PC、智能手机等“居家生产力”设备产品。

他建议，促进信息产品消费，加大PC等智能设备的渗透率，对于实现消费升级、促进新型信息基础设施建设、发展智慧经济、扩大出口、提升教育水平、实现乡村振兴等方面都有巨大的推动作用。

当前，智能设备在我国的渗透率仍有很大提升潜力。据中国社会科学院信息化研究中心发布的报告显示，截至2019年，中国与发达国家PC渗透率（每百人PC保有量）差距仍较大，与世界主要发达国家相差50个百分点。

报告指出，现代信息技术的重要载体是PC，同时，PC也是实现国家发展战略目标的重要生产资料，对互联网+、智慧社会及乡村振兴都有巨大推动作用。

财报显示:数据中心业务持续亏损

据联想集团发布的2019/2020年财报显示，集团年总营收3531亿元人民币，税前利润70.9亿元人民币，同比增长19%，创历史新高。净利润46.3亿元人民币，同比增长近12%。调研机构IDC最新数据显示，今年第一季度，联想在全球PC市场的市场份额为24.1%，相比2019年第一季同期的22.7%市场占有率有所提升。第二位的惠普，其市场占有率为22%。

从整个财年来看，联想集团获得不错的“战绩”。不过，在第四财季的营收方面，就出现了同比下滑。联想第四财季（2020年第一季度）营收为105.79亿美元，较上年同期下滑10%，税前利润为7700万美元，较上年同期下降57%，营业利润为1.66亿美元，同比下滑39%。

这主要是因为新冠肺炎疫情的影响，导致市场需求锐减，以及联想的供应链出现了短缺现象所致。在当日的业绩沟通会上，联想中国区总裁刘军表示，受疫情影响，国内PC市场同比下滑30%，但上个月出现明显增长。对下一季度保持乐观，但对整个财年的情况目前尚难以得出结论。不过，他认为，整个PC业务，不论是To B还是To C，都有机会。

另外，全媒体记者留意到，在数据中心业务方面，据全年财报显示，联想数据中心业务集团的营业额为55亿美元，下降8.7%，亏损额2.25亿美元。盈利能力在前三个季度有所改善，但四季度的税前亏损有所扩大，占全年亏损的比重为34%。有分析认为，联想盈利点依旧以传统PC业务为主，而其他领域依然乏善可陈，尤其是被寄予希望的数据中心业务继续亏损，在数字经济时代，有些不合时宜。

(责编：李栋、值班)