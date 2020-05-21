如何推进数据要素市场化配置？听听权威专家怎么说

人民网北京5月21日电（记者夏晓伦 毕磊）为加快培育数据要素市场、充分发挥数据作为生产要素的独特价值，近日，由中国信息通信研究院（以下简称：“中国信通院”）主办，人民网研究院、人民网财经协办的“推进大数据发展高级别研讨会”在京召开。中国信通院副院长王志勤主持研讨会，与会专家学者就如何推进大数据发展，如何推进数据要素市场化配置等内容进行了深入探讨。

中国信通院副院长 王志勤

工业和信息化部信息技术发展司副司长杨宇燕在致辞中指出，党中央、国务院高度重视大数据发展，习近平总书记多次就发展大数据做出重要指示。近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，工业和信息化部扎实推进国家大数据战略，着力完善大数据产业发展顶层设计，加强技术和产品创新，深入开展大数据产业试点示范，优化产业发展环境，推动大数据产业快速发展。

工业和信息化部信息技术发展司副司长 杨宇燕

作为大数据产业主管部门，工信部下一步将重点做好四方面工作：一是推进大数据产业高质量发展，组织编制大数据产业“十四五”规划，继续支持大数据国家新型工业化产业示范基地建设和开展大数据试点示范工作，加快培育具有国际竞争力的创新型领军企业。二是推动工业大数据发展，做好《工业和信息化部关于工业大数据发展的指导意见》宣贯和落实工作，加快建设工业互联网大数据中心。三是提升数据管理能力，推广数据管理能力国家标准（DCMM），推动建立企业数据治理能力评估体系。四是优化发展环境，推动建立完善的数据安全相关法规、制度和技术体系，完善数据确权、共享、开放、交易等制度，构建数据要素市场，激发数据资源要素潜力。

原中国互联网协会常务副理事长 高新民

原中国互联网协会常务副理事长高新民在致辞中指出，近年来我国互联网行业发展取得了丰硕的成果，数据要素流通以及以数据要素为基础的信息技术发展迅速，特别是在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用上，互联网行业具备了得天独厚的优势，汇聚了海量高价值的数据要素资源，形成了较为完善的数据治理技术基础，建立了数据驱动的应用模式。未来，互联网行业的数据要素资源将成为数字经济最核心的战略资源，要着力研究解决当前我国互联网行业数据治理方面共性问题，如有效地管理日益增长的海量数据资源、应对数据应用与数据保护之间的矛盾、保障数据要素流通的合规性等问题。如何解决这些问题也是互联网行业的一大挑战。高新民还就我国政务信息化和信息资源政策的发展历程进行了专题介绍。

中国通信学会副理事长 张延川

中国通信学会副理事长张延川在致辞中指出，如今，数据正在成为新一轮重要的生产要素。数据对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生的重要影响表明，其已经成为“国家基础性战略资源”。通信大数据作为大数据产业的重要组成部分，备受产业各方关注，进入高速发展时期。此次抗疫期间，以远程医疗、远程办公、在线教育为代表的“线上经济”新模式不断涌现，展现出强大生命力，而这其中通信大数据发挥了“挑大梁”的关键作用。通信大数据几乎覆盖所有人群，数据真实可信时效性强，由中国信通院联合三家运营商提供的通信大数据行程卡查询服务，在确保用户信息安全的前提下，为疫情防控、复工复产、道路通行、出入境等方面提供科学精准的技术支撑。下一步推动大数据尤其是通信大数据发展要做好以下工作：一是要着力解决数据市场化交易问题，主要是数据权属问题和数据定价问题。二是要着力解决数据安全保护相关问题，要做好数据分级分类和建立数据安全保障机制。三是要着力加强数据相关技术创新研究。

联通大数据有限公司执行董事、总经理赵越

联通大数据有限公司执行董事、总经理赵越介绍了联通大数据疫情期间发挥数据要素价值的实践，例如自主研发的基于运营商大数据的城市疫情预测仿真系统、联通疫情防控AI语音助手、疫情防控机器人以及联通健康U码等。她认为，数据要素跟劳动力、技术、资本等要素紧密结合，要在产品化和场景化下才能发挥价值。同时，基于实践中对“培育数据要素市场，发挥数据要素价值”路径的理解，提出三个建议：一是加快数据确权相关法律法规的出台；二是建议政府释放更多数据需求，让数据价格体现价值；三是从“政府”+“企业”、“技术”+“法律法规”维度推动数据开放共享。最后，赵越提到，联通大数据作为央企将秉承数据价值观、承担央企责任，愿携手各界共同推动数据要素市场繁荣发展。

北京大学人工智能研究院副院长 黄罡

北京大学人工智能研究院副院长黄罡教授从法律途径和技术途径等角度介绍了数据生产关系变革，从软件视角分析数据失控和信息孤岛两个数据生产关系面临的技术挑战，并介绍了北大数瑞的解决方案。黄罡也从研究和实践的角度分享了区块链确实是变革数据生产关系的一个抓手，同时区块链和数字对象体系架构（DOA）结合可能会形成数据的互联网，即“数联网”，这是数字经济和数字社会的新基建，从这个角度看待大数据或者数据生产要素，会让我们国家在大数据技术和应用上具有较大创新和发展空间。

安筱鹏博士

与会专家安筱鹏博士介绍了数据要素如何创造价值。介绍了数据要素创造价值的资源优化（优化传统要素资源配置效率）、投入替代（替代传统要素的投入和功能）、价值倍增（提升传统单一要素生产效率）三种模式，介绍了如何连接物理和网络两大空间，打通状态感知、实时分析、科学决策、精准执行等环节，解决发生了什么、为什么会发生、接下来会怎样、应该怎么办等问题，突破隐性数据显性化、隐性知识显性化等关键问题，构建“数据-信息-知识-决策”的数据自动流动的闭环，最终实现制造资源优化目标。

腾讯研究院副院长 李刚

腾讯研究院副院长李刚指出，数据对不同主体的价值潜力不同，数据作为生产性要素，在价值创造过程中起到关键作用。数据要素的价值创造不在于数据的市场价格，而在于通过深度加工，与产业结合，在产业互联网的应用中产生的价值增量。在培育数据要素市场、发挥数据要素价值的过程中，需要关注到数据权属问题，需要考虑到数据对于不同主体的价值和意义不同，也要从社会的角度考虑谁在关系中更容易被损害。同时也要通过技术的深入和要素市场的机制设计来处理好数据安全问题。

北京师范大学网络法治国际中心执行主任 吴沈括

北京师范大学网络法治国际中心执行主任吴沈括教授分享的主题是数据要素市场与政企分工合作。吴沈括介绍了数据要素在国内已有的相关社会价值与经济价值，认为数据要素进一步的挖掘与发挥寄托着国家和社会对于建设更高层次市场环境与经济结构的殷切期望，同时介绍了美日欧等国各自加大对数字经济新要素的培育扶持力度，提高连接融合水平并且设定差别化开放程度。吴沈括提出政企分工合作主要需要突破信任度瓶颈、透明度瓶颈和激励度瓶颈，建议要建立清晰的顶层设计框架、配置区别的规范制度安排、确保便利的权益责任实现、展开动态的全球规则博弈。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长 张雪丽

会上，中国信通院云计算与大数据研究所副所长张雪丽介绍了中国信通院在数据要素方面的研究情况与下一步工作。中国信通院依托中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601），既关注从技术角度解决数据流通问题，促进隐私计算等技术的成熟，又注重企业数据服务合规实践，建立管理合规的标准指南。目前正在起草或已经完成了多方安全计算、联邦学习平台、基于可信执行环境的计算平台等多项技术标准和《可信数据服务数据供方》、《可信数据服务数据流通平台》、《可信数据服务 多方数据价值挖掘体系框架》等多项管理标准，并已经对十余家企业的多方安全计算产品进行了两批次评测，即将开展具体落地案例的评估。下一步，将继续研究数据要素相关政策监管建议，并在技术标准方面逐步探索安全数据流通的全套技术基础设施，研究隐私计算和区块链结合的技术方案，研究提出多种技术标准并进行成熟度验证，推广配套管理标准和最佳实践，推动可信任的数据服务体系建设。在数据流通场景方面，将按照不同行业梳理典型的场景，形成案例库和公共数据集。

与会专家还就数据要素市场化配置中面临的各种问题等进行了讨论。

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