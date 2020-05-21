原标题：跨界之力 闪耀逐梦——浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡感恩上市

新经济遇上“她时代”，信用卡解锁“直播时代”，普惠金融进入“数字时代”……跨界合作，总是不期而遇。5月21日，“薇娅感恩节”与“网络情人节”当天，一场金融与直播的浪漫邂逅拉开大幕，浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡重磅面市。

这是浦发信用卡探索“金融+直播”跨界合作的“首秀”，也是行业“首创”。秉持创新精神的浦发信用卡，始终以敏锐的洞察力、丰富的想象力和超前的创造力，让金融产品与服务在客户心中“种草”。作为浦发信用卡“美丽女人卡”系列在2020年的新晋产品，浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡将进一步撬动流量为王时代的粉丝经济，挖掘钟情直播购物的粉丝客群，满足女性场景消费的全新需求。

据悉，浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡采用了镜面工艺、金色烫印、细节浮雕等精巧做工，首期推出闪耀版和逐梦版两个卡面版本。闪耀版复刻薇娅超甜卡通形象，逐梦版则有“人生的本质是改变，我们要学会拥抱变化”的心灵箴言。在权益方面,首刷礼物实力亮眼，新客户在满足合格消费后，即可在薇娅随身杯、FLOWERPLUS混合花束、50元刷卡金中任选其一。同时，持卡人在累计消费达3888元后可获得限量版薇娅专属粉丝拉杆箱一只。直播间专属权益则更加实在，持卡人使用浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡在指定日期、指定时间段内，通过点击薇娅直播间内的购物链接购买指定商品，每月累计合格消费满200元，次月月底前可获返50元刷卡金。浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡搭载的薇娅粉丝专属权益、交易达标权益以及直播间专属权益等个性化好礼，充分洞察持卡人所需，让开放共赢的金融生态圈更加强大。

当前，新经济正在影响生活方式的改变，新零售与新消费也在重塑产业结构，线上直播带货增强了互动式、沉浸式、场景式体验。金融怎样跟上潮流？直播怎样吸引客流？粉丝怎样刷新物流？彰显“跨界之力”的浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡解答了上述问题。

作为淘宝第一主播，薇娅曾创出单链接引导成交额最高超1.6亿元、2019年“双11”期间引导成交额超过30亿元的佳绩。薇娅超强的带货能力和千万级的粉丝数量，与浦发信用卡洞察市场趋势变化和瞄准客户需求导向形成呼应和联动。一方拥有粉丝客户，一方致力服务客户，“跨界之力”就是这么浑然天成。

“跨界混搭”的惊喜接连而至。5月21日，在以“无限惊喜 等你来”为主题的“薇娅感恩节”上，薇娅会为浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡强势“打Call”。同步发行的浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡，也将在薇娅直播间以全新的方式打开，深深刻上“无限她力量，绽放跨次元”的烙印，诠释金融创新先锋的精神内核。

在“互联网+新经济”、“金融+直播”相融相促的同时，作为浦发信用卡“美丽女人卡”系列又一创新力作，浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡旨在深耕“她经济”、赋能“她时代”、满足“她需求”。

浦发信用卡所营造的“浪漫之美”常常让人怦然心动。洞悉女性客群对格调的追求，浦发信用卡以高颜值的卡面设计，让她们一见倾心。洞悉女性客群对体验的追求，浦发信用卡从女性内心感受出发，围绕她们的爱美观、家庭观、购物观层层探索和实践，通过各类专属权益满足新时代女性差异化的消费需求。比如，以“新妆卡”打造靓丽的红妆伊人，以“巧虎卡”打造快乐的家庭教育，以“芭蕾卡”打造曼妙的艺术魅力，以“薇娅卡”打造直播间的消费乐趣。

跨界之力，闪耀逐梦，浦发美丽女人卡之薇娅主题信用卡将率先于行业迈进“跨次元”新时代。基于对以高新技术为引领的新经济以及对互联网营销师这一新职业有着清晰的认知，浦发信用卡按下了探索和实践的“加速键”，紧跟时代变化步步为营，紧跟客户需求精准定位，把普惠金融的情怀融入到创新中，让“挚爱粉”从高品质的客户体验中感受浦发信用卡的初心。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)