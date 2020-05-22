全国政协委员杨国强：加强职业教育防止返贫 实现持续稳定脱贫

人民网北京5月22日电（许维娜）5月21日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议在北京人民大会堂正式开幕。从碧桂园获悉，全国政协委员、碧桂园董事会主席杨国强为今年的全国两会准备了三份提案，分别涉及机器人产业、教育扶贫、现代农业等多个领域。

加强职业教育防止返贫 实现持续稳定脱贫

今年是脱贫攻坚的决战决胜之年，脱贫任务艰巨，脱贫之后如何防止返贫也是一个重大课题。据统计，全国已脱贫人口中有近200万人存在返贫风险，边缘人口中还有近300万存在致贫风险。

碧桂园近年来一直在探索职教扶贫，开办慈善职业技术学校，举办粤菜师傅、月嫂保姆等职业技能培训，取得了较好的成效。

在《关于更好发挥职业教育对脱贫防返贫作用的提案》中，杨国强建议，国家应进一步发挥职业教育和培训在脱贫和防止返贫中的作用，让贫困群众掌握一门技能，实现持续稳定脱贫。

首先，加强引导全社会特别是贫困群众正确认识职业教育。要加强对贫困地区和贫困群众的精准宣传，通过生动的案例，让大家认识到职业教育有很好的出路，技能型人才也是对国家很重要很有贡献的群体；第二，加强对贫困学生就读职业学校的资助；第三，加强贫困地区职业学校建设，提高办学质量。要加强扶贫资金对贫困地区职业学校的投入，鼓励和支持企业到贫困地区开办职业学校，根据当地产业链、需求链布局优化专业结构，形成办学特色；第四，放宽发达地区职业学校的招生限制，扩大在贫困地区的招生规模，让更多的贫困学子接受职业教育。

建筑行业要加速应用建筑机器人产品和技术 完善政策标准体系

此次新冠肺炎疫情的暴发更是对传统建筑企业的开工和生产带来较大困难。在这种情况下，零接触、智能化生产的优势得到进一步凸显，加快研发应用智能建造机器人，像生产汽车一样准确地建房子，不仅可以让建筑工地实现零伤亡、高标准、好效益，而且能从根本上解决房子的安全和质量问题，大大提高劳动生产率，节约大量成本。

科学技术发展到今天，用机器人建房子的条件已经具备。但我国建筑行业要加速应用建筑机器人产品和技术，亟需解决当前政策体系不完善、行业标准体系未建立、监管机制不健全等主要问题。

在《关于建立完善建筑机器人政策标准体系加快建筑业转型升级的提案》中，杨国强建议：第一，研究制定覆盖建筑机器人研发、制造和应用全流程的政策支持体系；第二，完善建筑机器人行业标准体系，健全监管机制；第三，引导建筑机器人快速试点试用，协助推广经验证后的产品、技术及设备。

大力发展现代农业 打造规模化无人农场

农业是国民经济的基础产业,事关国计民生和国家安全，中国粮食需求总量非常大并且呈刚性增长趋势，新冠肺炎疫情的暴发更加凸显了粮食安全的极端重要性。但也应清晰认识到，目前我国耕地、淡水等资源相对紧张，农业规模化、集约化程度偏低。

随着机器人、物联网、人工智能等先进技术被不断应用到农业生产经营的各个环节，农业走科技化、智能化的发展道路已经成为大势所趋。

在《关于大力发展海外农业打造规模化无人农场的提案》中，杨国强建议，以企业为主体，试点打造规模化无人农场，提高农业生产力。依托国内外重点农业企业智能化领域系统集成优势，在国内外有条件的地区建设一批规模化、有重大影响力的智慧农业示范基地和无人农场，构建集粮食种植、收割、仓储、加工、运输于一体的无人化现代农业产业链，形成流水线、农业工业化，从而达到综合投入利用的效益最大化，更好地满足人们对绿色安全优质农产品的需求。

(责编：许维娜、夏晓伦)