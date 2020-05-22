一趟往返近3万里 盘点“中华第一车”的四宗“最”、六大“怪”

人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰） K3/4次北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车， 1959年6月4日开行，初期由苏联铁路提供车辆并担任客运乘务。从1960年5月24日开始，由中国铁路提供车辆北京客运段担当列车乘务任务，由此正式拉开了中国铁路人穿越欧亚两大洲、风雨60载的铿锵之路。

60年来，K3/4次共计行程达5000多万公里，相当于环绕地球1200多圈，安全运送来自100多个国家的旅客200万多名，见证、记录了中、蒙、俄三国及其人民之间的来往与友谊，被誉为"中华第一车"。

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