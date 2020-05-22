赵越：数据要素要在产品化和场景化发挥价值

人民网北京5月22日电（许维娜）近日，由中国信息通信研究院主办，人民网研究院、人民网财经协办的“推进大数据发展高级别研讨会”在京召开。联通大数据有限公司执行董事、总经理赵越介绍了联通大数据疫情期间发挥数据要素价值的实践，公司开发了十个针对疫情的新的大数据平台。例如自主研发的基于运营商大数据的城市疫情预测仿真系统、联通疫情防控AI语音助手、疫情防控机器人以及联通健康U码等。

“数据要素只有在市场化的场景下和产品下才能发挥最大的价值。”她认为，数据要素跟劳动力、技术、资本等要素紧密结合，要在产品化和场景化下才能发挥价值。

同时，基于实践中对“培育数据要素市场，发挥数据要素价值”路径的理解，分享了三点关于加速数据要素市场培育的思考：

一是数据的确权问题。在数据的各个角色里应该是共享收益的，在共享收益的过程中运营管理者和使用者必须承担开放和数据安全保护这两个重要义务；二是数据资产评估问题。成本法、市场法、监管法这三个法在数据要素的价格评估需要并行来使用。同时，她建议政府明确释放更多数据需求，让数据更具价值。三是建议加大大数据人才的培养和认证。

“政府和企业的数据开放，需要分级分类提出不同的要求，同时要保证数据安全。” 赵越建议，从“政府”+“企业”、“技术”+“法律法规”维度推动数据开放共享。

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