阿里巴巴发布财报：菜鸟驿站包裹量增长100%

阿里巴巴5月22日发布2020财年第四季度及全年业绩。截至2020年3月31日止的12个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元，突破1万亿美元。

财报显示，菜鸟物流板块增长强劲，在抗击疫情、扶助经济当中承担了双向运输主动脉。菜鸟驿站处理的包裹量3月同比增长超过100%。整个菜鸟数智平台与四通一达等物流伙伴运送的快递包裹快速增长，4月日均处理量较前一季度日均增长近50%。

菜鸟驿站“无接触取件”快速增长

财报显示，包裹的最后一公里配送变得更加便捷。在疫情期间，许多社区场所被隔离封闭，包裹上门配送中断，这期间菜鸟驿站作为最后一公里物流解决方案，运营着由社区驿站、校园驿站和智能自提柜构成的终端网络，继续提升了快递的配送效率。

特别是今年3月以来，随着各地放松封闭措施，消费者和快递物流公司对菜鸟驿站的使用都显著增加。全国各地申请开设菜鸟驿站站点的申请已经突破100万份。

对于消费者而言，菜鸟驿站可在当地社区提供便捷、无接触式的收寄服务。对于快递物流公司而言，菜鸟驿站可批量存放包裹，有助于提高配送速度和效率。2020年3月，菜鸟社区驿站日均处理包裹数量同比增长超过100%，是“无接触配送”的领先者。

在快递的首公里寄件方面，菜鸟裹裹也为全国2800多个区县开通个人快递寄往海外的国际线路，同等效率下，价格只需同类国际快递的一半，继续强化在线寄件一站式平台的领先优势。

为中小企业降本增效

疫情令全球中小企业贸易受阻。菜鸟物流网络积极投入扶助经济，为中小卖家争取扩大利润空间。

本季度，菜鸟继续聚焦于优化国内及国际的一站式物流服务和供应链管理解决方案，以服务阿里巴巴数字经济体内的消费者与商家。

在全球速卖通及天猫国际等高速增长的跨境业务中，海内外商家采用“菜鸟履约”服务的比率进一步提升。菜鸟已经为天猫国际打造了强大的进口履约解决方案，结合中国的保税仓及海外多国的直运，并为商家提供了让利10亿元的年度扶助措施。

菜鸟本季度为全球速卖通提供了200多架次的货运包机，并在欧洲多地开放海外仓，成为外贸商家备货的首选。

随着天猫超市等阿里巴巴核心商业业务扩大物流规模，菜鸟通过应用数据洞察及提升效率，降低了相关业务的每单平均履约成本。

联合国选择菜鸟物流

本季度疫情发生以来，菜鸟物流网络第一时间在全球响应，“民用”转“军用”参与战疫救援。截至目前，菜鸟物流已经向全世界147个国家和地区送达医疗物资超过1.3亿件。

今年4月，世界卫生组织和联合国世界粮食计划署在中国建设全球人道主义救援枢纽时，选择与菜鸟合作。该枢纽将承担国际社会在华采购物资的仓储、整合以及紧急空运的任务，使救援物资迅速送达世界各地。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)