央行等多部门再送"礼包" 加大小微企业信用贷款支持力度

本报讯（记者 潘福达）央行等多部门再次为中小微企业送上“礼包”。据央行官网昨晚消息，央行联合银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部印发了《关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》，进一步对中小微企业贷款延期还本付息，加大小微企业信用贷款支持力度，强化稳企业保就业金融支持。

《通知》要求，对于2020年年底前到期的普惠小微贷款本金、2020年年底前存续的普惠小微贷款应付利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予一定期限的延期还本付息安排，最长可延至2021年3月31日，并免收罚息。对于2020年年底前到期的其他中小微企业贷款和大型国际产业链企业（外贸企业）等有特殊困难企业的贷款，可由企业与银行业金融机构自主协商延期还本付息。

对于普惠小微贷款，银行业金融机构要应延尽延。同时，为充分调动地方法人银行积极性，央行将会同财政部对地方法人银行给予其办理的延期还本普惠小微贷款本金的1%作为激励。

自2020年6月1日起，央行还将通过创新货币政策工具使用4000亿元再贷款专用额度，购买符合条件的地方法人银行2020年3月1日至12月31日期间新发放普惠小微信用贷款的40%，以促进银行加大小微企业信用贷款投放，支持更多小微企业获得免抵押担保的信用贷款支持。

央行要求，各银行业金融机构要注重审核第一还款来源，减少对抵押担保的依赖，丰富信用贷款产品体系，确保2020年普惠小微信用贷款占比明显提高。

“通过实施上述政策，有利于银行业金融机构增加小微企业信用贷款和无还本续贷，稳定小微企业融资性现金流，提高小微企业贷款可获得性，进一步降低小微企业综合融资成本。”央行相关负责人表示。

在央行等多部门昨天同步发布的《进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》提出了具体的要求。

具体来说，各部门应安排好中小微企业贷款延期还本付息，完善延期还本付息政策，加大对普惠小微企业延期还本付息的支持力度；五家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%，全国性银行要合理让利；央行分支机构要用好再贷款再贴现政策，引导金融机构重点支持中小微企业，以及支持脱贫攻坚、春耕备耕、禽畜养殖、外贸、旅游娱乐、住宿餐饮、交通运输等行业领域。

《意见》特别提到，开发性、政策性银行要在6月底前将3500亿元专项信贷额度落实到位，以优惠利率支持中小微企业复工复产；《意见》还鼓励保险机构根据中小微企业受疫情影响程度的具体情况，提供针对性较强的相关贷款保证保险产品。

(责编：李栋、值班)