欧佩克与非欧佩克产油国举行部长级会议同意延长石油减产协议

石油输出国组织（欧佩克）6月6日发表声明说，欧佩克与非欧佩克产油国达成共识，将此前签署的第一阶段减产协议延长一个月至7月底。分析指出，如果相关产油国家遵守减产协议，国际油价有可能获得更多支撑。然而受多重因素制约，原油市场前景依然不容乐观。

欧佩克与非欧佩克产油国6日以视频方式召开部长级会议，会后发表声明强调，欧佩克与非欧佩克产油国一致同意，将日均970万桶的原油减产规模延长至7月底；5月和6月未能100%完成减产配额的国家，将在7月至9月额外减产作为弥补。声明说，为了保证减产执行情况的公平、及时和公正，欧佩克与非欧佩克产油国联合部长级监督委员会将密切观察世界能源市场、石油生产水平等。委员会会议将每月举行一次，直至2020年12月。声明中还宣布将于2020年12月在奥地利维也纳召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议，并呼吁所有主要产油国遵守协议，兑现减产承诺。

今年4月，欧佩克和非欧佩克产油国达成减产协议，国际油价大幅走跌的趋势得到了有力遏制。美国西得克萨斯轻质原油价格5月累计上涨约88%，创下1983年有记录以来的最大单月涨幅；伦敦布伦特原油价格5月累计上涨近40%，创下1999年以来的最大单月涨幅。

沙特《经济报》分析称，这次各方达成协议，有助于进一步稳定国际原油市场和油价。埃及《消息报》指出，与会的许多国家代表强调，延长减产协议有助于原油市场更趋稳定、平衡。伊拉克等执行减产协议有困难的国家也表示将兑现承诺，这些信号有利于国际原油市场的稳定。

随着各国经济活动逐渐恢复，需求加速回升，国际原油市场供需逐渐恢复平衡。国际能源署发布的最新月度报告认为，国际原油市场发展前景得到一定程度改善。路透社报道称，按照主要产油国目前的减产幅度和经济恢复速度，原油7月将供不应求，不过欧佩克还有大约10亿桶的存量有待消耗。

然而，原油市场的恢复难以“一帆风顺”。中东地缘政治风险犹存、国际原油库存依然庞大、经济复苏和旅行消费习惯的恢复需要时间。欧佩克轮值主席、阿尔及利亚石油部长阿卡布表示，7月之后，全球原油库存将增加到15亿桶，产油国面临的挑战依然很大。

（本报开罗6月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 17 版）

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