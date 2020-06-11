人民网>>财经

完美公司品牌强度稳步上升，入选“点赞2020我喜爱的中国品牌”

2020年06月11日10:43  来源：人民网-财经频道
 

6月10日，“点赞2020我喜爱的中国品牌”暨“全球抗疫 品牌力量”经典案例发布会在新华网媒体创意工场举行。本次活动共有1446个品牌参与“点赞我喜爱的中国品牌”投票，依据网上获赞数量并参考业绩数据及专家意见，最终，完美（中国）有限公司凭借品质口碑、品牌影响力，入选最受网友关注的“点赞我喜爱的中国品牌”。

品牌是企业的无形资产，随着品牌战略被纳入国家整体发展战略，品牌日益成为企业发展的核心要素之一。品牌的重要性，越来越受到企业和各方的高度重视。作为一家从事大健康科技产业的企业，完美公司依托数字化转型战略，在不断深化改革创新的同时积极打造企业品牌，实现了品牌强度、影响力、美誉度、贡献度等方面的全面提升。

新华睿思数据云图分析平台从品牌传播影响力、品牌管理能力、品牌美誉度、品牌延伸发展能力、品牌责任贡献度以及品牌强度等六个维度，以企业年份为基本单位，对完美公司近年来的品牌价值相关要素进行了评估。

在品牌传播影响力方面，新华睿思数据显示，从2017年至今，完美公司品牌传播影响力逐年上升，且提升幅度逐渐增大。尤其是在2020年上半年，在助力疫情防控方面，作为最早响应支持防控工作的企业之一，完美公司在1月26日紧急捐款500万元，驰援武汉等地。随后，完美又向奋战在一线的医护人员捐赠了一批健康食品、防控物资。此外，完美公司向马来西亚政府捐赠100万只口罩，援助马来西亚防控；捐出6000瓶荟新牌免洗抑菌洗手液，助力全球防控公益行动。

近日，完美公司“云签约”国家科研机构，与中国食品发酵工业研究院、中国日用化学工业研究院、暨南大学达成战略合作，积极投入大健康前沿技术研究；被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”荣誉称号，也是完美公司近年来知识产权申请、管理、保护工作的肯定。完美公司在多方面综合发力，有效地扩大了品牌传播的规模，达到4年来传播影响力的最高值。

在品牌美誉度方面，新华睿思数据显示，近年来，完美公司不断拓展产品和服务范畴，积极打造集研发、采购、制造、物流、销售、服务于一体的智慧生态平台，致力成为健康美丽服务的卓越提供者，品牌形象及美誉度得到社会各界的积极认可。

品牌延伸发展能力是衡量企业品牌创新、研发、产品线拓展等方面的能力，是对企业品牌持续发展能力的考量。新华睿思数据显示，从2017年至今，完美公司品牌延伸发展能力稳步上升。2019年，完美公司整合多方资源，成立了完美生命健康科技研究院，联合国家科研机构、科技创新平台、国内外知名大学，以及行业协会等优质资源，建立创新平台、联合实验室及产业投资基金，围绕“科技创新”“成果转化”“产品转化”三大目标，促进大健康产业发展。

2019年底，完美华南生产基地落成，完美公司逐渐实现了“智能化+数字化”生产的全面转型，进而让完美的产品质量、品质再上新台阶。今年4月，完美生命健康科技研究院与知名科研平台达成战略合作，实现优势互补，有力促进科研院为完美公司持续输出核心科技内涵产品。随着健康食品、小型厨具、化妆品、保洁用品及个人护理品等系列产品得到不断的更新与推广，完美公司的品牌创新发展能力和产品延续度，获得众多消费者认可。

另外，在社会责任贡献度方面，新华睿思数据显示，除2018年出现轻微波动外，完美公司的品牌责任贡献度均保持上升，稳定在良好水平。完美公司扎根中国20多年来，将产业发展和慈善公益事业逐渐融合为一个有机体，在高质量发展的同时，公司主动承担社会责任，积极投身社会公益事业。完美公司已经形成捐建希望小学暨发起希望教师工程、推广母亲水窖、倡导无偿献血、参与慈善万人行、支持华文教育、推动禁毒事业等公益体系，达到良好品牌宣传的同时，也彰显了企业的社会责任担当。

疫情期间，完美公司在做好防控复工两不误的同时，还助力全球疫情防控，向境内外疫情较严重的地区和国家捐赠防疫物资，社会责任度得到大幅度提升。

综合考量品牌传播影响力、品牌管理能力、品牌美誉度、品牌延伸发展能力、品牌责任贡献度等多个维度，新华睿思数据结果显示，从2017年至今，完美公司品牌强度持续稳步上升。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved