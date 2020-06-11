完美公司品牌强度稳步上升，入选“点赞2020我喜爱的中国品牌”

6月10日，“点赞2020我喜爱的中国品牌”暨“全球抗疫 品牌力量”经典案例发布会在新华网媒体创意工场举行。本次活动共有1446个品牌参与“点赞我喜爱的中国品牌”投票，依据网上获赞数量并参考业绩数据及专家意见，最终，完美（中国）有限公司凭借品质口碑、品牌影响力，入选最受网友关注的“点赞我喜爱的中国品牌”。

品牌是企业的无形资产，随着品牌战略被纳入国家整体发展战略，品牌日益成为企业发展的核心要素之一。品牌的重要性，越来越受到企业和各方的高度重视。作为一家从事大健康科技产业的企业，完美公司依托数字化转型战略，在不断深化改革创新的同时积极打造企业品牌，实现了品牌强度、影响力、美誉度、贡献度等方面的全面提升。

新华睿思数据云图分析平台从品牌传播影响力、品牌管理能力、品牌美誉度、品牌延伸发展能力、品牌责任贡献度以及品牌强度等六个维度，以企业年份为基本单位，对完美公司近年来的品牌价值相关要素进行了评估。

在品牌传播影响力方面，新华睿思数据显示，从2017年至今，完美公司品牌传播影响力逐年上升，且提升幅度逐渐增大。尤其是在2020年上半年，在助力疫情防控方面，作为最早响应支持防控工作的企业之一，完美公司在1月26日紧急捐款500万元，驰援武汉等地。随后，完美又向奋战在一线的医护人员捐赠了一批健康食品、防控物资。此外，完美公司向马来西亚政府捐赠100万只口罩，援助马来西亚防控；捐出6000瓶荟新牌免洗抑菌洗手液，助力全球防控公益行动。

近日，完美公司“云签约”国家科研机构，与中国食品发酵工业研究院、中国日用化学工业研究院、暨南大学达成战略合作，积极投入大健康前沿技术研究；被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”荣誉称号，也是完美公司近年来知识产权申请、管理、保护工作的肯定。完美公司在多方面综合发力，有效地扩大了品牌传播的规模，达到4年来传播影响力的最高值。

在品牌美誉度方面，新华睿思数据显示，近年来，完美公司不断拓展产品和服务范畴，积极打造集研发、采购、制造、物流、销售、服务于一体的智慧生态平台，致力成为健康美丽服务的卓越提供者，品牌形象及美誉度得到社会各界的积极认可。

品牌延伸发展能力是衡量企业品牌创新、研发、产品线拓展等方面的能力，是对企业品牌持续发展能力的考量。新华睿思数据显示，从2017年至今，完美公司品牌延伸发展能力稳步上升。2019年，完美公司整合多方资源，成立了完美生命健康科技研究院，联合国家科研机构、科技创新平台、国内外知名大学，以及行业协会等优质资源，建立创新平台、联合实验室及产业投资基金，围绕“科技创新”“成果转化”“产品转化”三大目标，促进大健康产业发展。

2019年底，完美华南生产基地落成，完美公司逐渐实现了“智能化+数字化”生产的全面转型，进而让完美的产品质量、品质再上新台阶。今年4月，完美生命健康科技研究院与知名科研平台达成战略合作，实现优势互补，有力促进科研院为完美公司持续输出核心科技内涵产品。随着健康食品、小型厨具、化妆品、保洁用品及个人护理品等系列产品得到不断的更新与推广，完美公司的品牌创新发展能力和产品延续度，获得众多消费者认可。

另外，在社会责任贡献度方面，新华睿思数据显示，除2018年出现轻微波动外，完美公司的品牌责任贡献度均保持上升，稳定在良好水平。完美公司扎根中国20多年来，将产业发展和慈善公益事业逐渐融合为一个有机体，在高质量发展的同时，公司主动承担社会责任，积极投身社会公益事业。完美公司已经形成捐建希望小学暨发起希望教师工程、推广母亲水窖、倡导无偿献血、参与慈善万人行、支持华文教育、推动禁毒事业等公益体系，达到良好品牌宣传的同时，也彰显了企业的社会责任担当。

疫情期间，完美公司在做好防控复工两不误的同时，还助力全球疫情防控，向境内外疫情较严重的地区和国家捐赠防疫物资，社会责任度得到大幅度提升。

综合考量品牌传播影响力、品牌管理能力、品牌美誉度、品牌延伸发展能力、品牌责任贡献度等多个维度，新华睿思数据结果显示，从2017年至今，完美公司品牌强度持续稳步上升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)