浦发联合花旗推出全新跨境电商全球收款服务

6月10日，浦发银行召开“跨境电商全球收款业务启动会”，联合花旗银行推出全新跨境电商全球收款服务，为在亚马逊开店的外贸小微企业提供秒级注册、快速收款、在线结汇等整体金融解决方案。
浦发银行行长潘卫东在启动会上表示，疫情对传统外贸发展模式是一次考验，同样也蕴含着传统外贸向跨境电商转型的重大发展机遇。
在谈到服务跨境电商的具体举措时，潘卫东表示，浦发银行将继续加大投入，改善客户体验，提升服务能级，进一步拓宽服务广度、做好服务下沉、延伸服务可触达范围，以API为连接器，将金融服务融入跨境电商生态，将银行结算、融资、存款等金融服务嵌入到跨境电商的备货、生产、物流、通关、销售等各个场景，提供全旅程数字化服务功能。
围绕跨境电子商务出口业务，浦发银行构建了综合性服务平台，推出“账户服务”“店铺服务”“资金清结算服务”“汇兑服务”，满足跨境电商出口业务的全周期金融服务需求。
为解决跨境电商卖家在收结汇过程中的难点，浦发银行创新推出全球收结汇服务，可为客户提供自动收款，即当境外款项汇出后，最快半天就能收到账款；提现、收支申报等环节均可在线申请，用户可自主选择保留外汇资金还是结汇为人民币。
据相关业务负责人介绍，该项服务具有五大特色。一是速度快，“秒级”注册，系统自动审核并发放收款账号；极速收款，帮助跨境电商加速回款，减少资金占用。二是价格好，收款手续费大幅低于市场水平，无额外收费；结汇采用官网实时汇率，公开透明。三是安心收，业务全程通过银行清算网络进行处理，安全有保障。四是灵活取，用户可以自由选择结汇时点，银行还为客户提供了外汇避险服务。五是服务全，该服务7X24小时全天候运行，提供全网络、全流程服务。
浦发银行介绍，目前已有深圳、广州、天津、杭州、福州、上海、南京等全国多个城市的18家企业注册了该项全球收款服务。（牛广文）
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