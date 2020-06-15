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无人报名 贾跃亭2210万股乐视网股票流拍

2020年06月15日08:14  来源：北京青年报
 

本报讯（记者 张钦）6月14日上午10点，贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股在京东的司法拍卖宣告流拍。北京青年报记者注意到，此次拍卖的起拍价为5547.1万元，相当于每股2.51元。此次拍卖历时1天，自始至终无人报名参与，自然也无人出价。

其实，此次竞拍流拍早已在意料之中，因为此次起拍价格已经比目前乐视网的市场价格高出将近两倍。截至6月12日股市收盘，乐视网的股价为0.9元/股，而此次拍卖的价格相当于2.51元/股。据悉，造成这一现象的原因，是因为此次股权拍卖公告是5月13日由北京市第一中级人民法院发出的。当时股票“乐视网”尚处于暂停上市状态，因此法院以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作为处置参考价：2.51元×2210万股＝55471000元。

但是，在拍卖公告发出后，乐视网于6月5日正式进入退市整理期，恢复市场交易，股票简称也变为“乐视退”。当天早间股市一开盘，乐视网就应声跌停，报1.52元/股。此后乐视股价天天跌停，直至目前跌到了0.9元/股。

根据深交所发布的信息，乐视网进入退市整理期将交易30个交易日，后公司股票将被摘牌，预计最后交易日期为2020年7月20日，未来股价只可能越来越低。

按照惯例，司法拍卖在首次流拍之后，还将进行第二次拍卖，起拍价格也会相应调低。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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