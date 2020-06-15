从面对面到屏对屏 第127届广交会网上开幕

中新网广州6月15日电 (记者 程景伟)第127届广交会15日在网上开幕，约2.5万家企业参展，为期10天。从原来的面对面洽谈，到如今的“屏对屏”直播带货，中国企业迎来了完全不一样的一届广交会。

这是在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，广交会举办63年来首次搬上“云端”，让中外客商足不出户下订单、做生意。

当日上午，记者以采购商身份登陆广交会官网看到，本次网上广交会设置50个展区，参展商品分为16大类，包括电子及家电、照明、五金工具、建材、日用消费品、礼品等，展品超过200万种。通过搜索查询产品或企业，可以参观企业虚拟展位。

广交会展馆大门紧闭 程景伟 摄

进入展商直播大厅，5000多场直播正在同时进行中。记者在广东格兰仕集团有限公司虚拟展位看到，通过图片、视频等方式，该公司展出微波炉、烤箱、冰箱等211种产品，两名业务员正在直播间介绍产品。采购商可以与参展商即时沟通和预约洽谈。

面对全球采购团，格兰仕采用内部竞岗选拔外语主播。格兰仕集团副董事长梁惠强称，直播团队全部来自外贸业务团队，均有海外直播的实战经验。“通过不断复盘，主播们对产品和市场非常熟悉。”

广交会官网全球供采对接平台具有提交意向订单、推荐供应产品、供采智能匹配三种功能。在该平台供采大厅，已有不少境外采购商发布了家电、日用陶瓷、礼品等产品的采购意向。

广州市人民政府新闻办举行“云上广交会 魅力新花城”新闻发布会 程景伟 摄

“网上广交会在全世界都是一个创举。”广州轻出集团股份有限公司总经理朱璞真称，过去63年，该公司参加了每一场广交会，此次网上广交会参展了27个展区，共有2800件展品。该公司在其工厂等区域设置了直播间，10天内将至少举办200场直播。

朱璞真表示，从与境外采购商面对面洽谈，到“屏对屏”直播当网红，该公司外贸业务员心里有点忐忑，但也做足了准备，充满信心，将不放过任何促成订单成交的机会。

广交会被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，自1957年创办以来，历经风雨，从未间断。近年来，每届广交会参展企业约2.5万家，到会境外采购商约20万人，为中国企业带来了大量外贸订单。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，中国外贸遭遇较大冲击。海关总署公布的最新数据显示，今年5月份，中国外贸进出口达2.47万亿元人民币，同比下降4.9%，比4月份0.7%的降幅有所扩大。为稳住外贸外资基本盘，扩大对外开放，帮助中外企业开拓市场，国务院决定，第127届广交会于6月15日至24日在网上举办。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，广交会于网上举办，既有助于疫情防控，又能保证广交会这一全球最大的国际贸易活动正常进行，可以帮助中外企业最大程度对冲疫情影响，在危机中育新机、于变局中开新局。(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)