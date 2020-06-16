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发改委：今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势

2020年06月16日10:30  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月16日电（许维娜）6月16日，国家发改委召开6月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮出席发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。

那么，下半年CPI走势如何？猪肉等食品的价格是否还会进一步回落？

孟玮表示，从全年来看，因为我国有充足的宏观政策空间，有强大的国内市场支撑，经济发展有足够的韧性和潜力，主要工农业行业复产达产形势良好，各类消费品供应充足，保持物价平稳运行是具备坚实基础的。随着翘尾影响逐步回落，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现“前高后低”态势，物价总体水平将处于合理区间。

孟玮指出，5月份CPI同比涨幅2.4%，比上月收窄了0.9个百分点，这是近14个月以来的最小的涨幅。特别是CPI和核心CPI同比涨幅的差距在缩小，由今年2月份的4.2个百分点收窄为今年5月份的1.3个百分点，4-5月份核心CPI的涨幅都是1.1%，这也进一步表明推动CPI上涨的结构性因素正在较快的减弱，主要是猪肉和蔬菜等农副产品的价格出现了较大幅度的回落。据我委监测，截至目前，36个大中城市、超市和集贸市场的猪肉价格比2月中旬的高点下降幅度超过了20%。15种蔬菜综合平均价格比1月底的高点下降超过了40%，应该讲猪肉和蔬菜价格的下降幅度还是比较明显的。

关于猪肉价格问题，孟玮介绍，从去年以来各地区、各部门采取了积极有力的措施，在推进生猪的复工复产和扩产。从调研的情况来看，当前生猪复产的势头还是比较好的。规模养殖厂扩产速度比较快，生猪养殖的规模化、标准化程度，以及生物安全防护的水平明显提升。有关部门的监测数据显示，能繁母猪存栏量和生猪存栏量比去年9、10月份出现了较大幅度的回升。新生仔猪量连续多月在增多，预计今年3季度育肥猪的供应将趋于改善。

“总体判断，今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势，并可能随着季节性和节日性的需求变化而有所波动。”孟玮进一步指出，我国粮食和食用油供应充足，粮油的价格有望平稳运行，蔬菜、水果等价格可能会有正常季节性的波动，但是食品价格总体将保持基本平稳的态势。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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