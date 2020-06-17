第三届进博会边招展边对接

本报上海6月16日电 （记者田泓）中国国际进口博览局16日正式对外公布第三届进博会企业商业展展区图，标志着筹备工作重心开始由招展向办展转变。

第三届进博会企业商业展规划面积36万平方米，共设服务贸易、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、食品及农产品六大展区。在六大展区的基础上，第三届进博会还细分打造了4个专区，分别为公共卫生专区、智慧出行专区、节能环保专区和体育专区。医疗器械及医药保健展区设立的公共卫生专区，主要展示公共卫生防疫领域的最新成果，截至目前已涵盖80%的公共卫生防疫领域龙头企业；汽车展区打造智慧出行专区，规划面积3000平方米，来自美国、德国、法国、日本等多个国家和地区的多家企业参展，目前已经完成规划面积的八成；技术装备展区设置的节能环保专区和消费品展区的体育用品及赛事专区均得到了行业龙头企业的广泛响应。

据进口博览局介绍，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但进博会筹备工作并未因此减慢脚步，企业商业展消费品、医疗器械及医药保健等展区签约面积早已超过规划面积，展位“一位难求”现象再次重现。整个招展工作呈现“快、新、实”三大特点。“快”，体现在启动快、进度快；“新”，体现在工作方式方法的灵活创新；“实”，体现在招展务实有效。第三届企业商业展招展工作早在第二届开幕前就已启动，疫情发生后招展工作以线上线下结合的方式进行，云路演、云签约等模式层出不穷。今年还首次实施“边招展，边对接”，便于供需双方提前做好备展、洽谈的准备。

此外，进口博览局还公布了新一批参展商名单，从3月至今，进口博览局已陆续公布了4批参展企业名单，大部分是世界500强、行业龙头企业和“隐形冠军”。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 02 版）

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