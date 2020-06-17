银税互动“贷”来真金白银 促稳外贸基本盘

编者按：

税务部门将企业纳税信用推送给银行，在依法合规和企业授权的情况下，将企业部分纳税信息提交给银行。银行利用这些信息优化信贷模型，为守信小微企业提供税收信用贷款。“银税互动”是税务和银保监部门于2015年面向诚信的小微企业创新开展的融资支持活动。今年以来，受疫情影响，不少企业在复工复产的过程中面临资金周转压力，“银税互动”有效帮助企业缓解复工复产的资金难题，为小微企业“贷”来生机，国家税务总局数据显示，一季度，已发放“银税互动”贷款75万笔，超过2019年的一半。

人民网财经频道特别推出“银税互动‘贷’来生机”系列财经观察，关注全国各级税务部门发挥“银税互动”平台作用，将纳税信用“变现”为真金白银，在助力小微企业复工复产、促消费稳经济,以及为外贸企业“活血送氧”的具体举措。

当前，全球疫情防控形势依然严峻。我国外贸发展也面临着诸多不确定性、不稳定性因素，下行压力进一步加大，广大外贸企业生存发展面临着前所未有的困难与挑战。

今年的政府工作报告提出，要推进更高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。稳住外贸外资基本盘，资金流就是外贸企业的“生命线”。

在河南省长葛市，有着一条以蜂产品为代表的“甜蜜产业”，目前有蜂产品加工企业200多家，蜂蜜年加工量6000吨，位居全国出口前列。今年以来，受疫情影响，当地众多蜂产品加工企业面临订单减少、资金周转不畅等困境。

“由于已售产品货款不能及时回笼，复工复产后又需要购进原材料等，公司流动资金一度紧张。120万元的信用贷款，解了我们的燃眉之急。”凭借良好的纳税信用成功融资后，河南卓宇蜂业有限公司负责人尚建国高兴地说。

为支持企业加快复工复产，当地税务部门联合银保监部门、商业银行推出线上“银税互动”纯信用贷款。据统计，今年以来，长葛市通过“银税互动”项目已累计向蜂产品加工企业投放信用贷款1100余万元。

“得益于税收优惠政策的支持，蜂产品出口日趋稳定，20多家规模相对较大的出口企业中有2/3实现了同比增长。”长葛市蜂业协会会长杨旗表示。

商务部数据显示，1-5月，受疫情影响，我国进出口总额11.54万亿元人民币，下降4.9%。其中，出口6.2万亿元，下降4.7%；进口5.34万亿元，下降5.2%。5月当月，我国进出口总额2.47万亿元，下降4.9%。其中，出口1.46万亿元，增长1.4%；进口1.01万亿元，下降12.7%。

今年以来，为应对疫情对我国外贸发展造成的冲击，国务院及时出台一系列稳外贸政策措施，主要包括完善出口退税政策、增加外贸信贷投放、加大出口信用保险支持、增设跨境综试区、支持出口转内销等。

“银税互动”平台作用有效帮助出口企业解决融资难题，抓住国际市场机遇，最大限度减轻疫情造成的负面影响，这样的作用不仅体现在如长葛市的出口产业链上，更体现在全国各地每一家做外贸的企业里。

“‘税e贷’贷来的这一百万元的贷款，对于我们这样干外贸的小企业真的是太有用了。”山东省滕州市度兰多玻璃有限公司财务负责人秦静说。

在这家专业从事镀膜玻璃研究、生产、推广于一体的小微企业，其产品销往国内及中东十几个国家和地区。受疫情影响，企业外贸订单一度中断，流动资金紧张，无法及时采购原材料。在税务、银行两个部门的支持下，该企业短时间内顺利贷款100万元，缓解了资金紧张的局面。

而本地的另一家从事出口行业的小微企业山东欣诺商贸有限公司，和度兰多玻璃面临着同样的问题，受疫情影响，该公司出口东南亚的各类调味品大幅减少，企业资金回笼不及时，流动资金紧张，影响了在国际市场的竞争力。“银税互动”税贷产品，采用企业信用信息和相关数据，以最快速度，用无抵押担保形式，为该企业取得贷款300万元。

各地税务部门积极发挥“银税互动”作用，精准对接小微企业资金需求，把企业的纳税信用转化为“真金白银”，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题，加速小微企业复工复产，助力畅通经济运行和市场循环。多项政策支持下，外贸企业在应对风险时展现出强大的韧性，正为我国经济平稳且高质量发展攒着后劲。

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(责编：车柯蒙、李栋)